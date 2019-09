Surkea alkukausi toi Karri Kivelle potkut Ilveksestä

Miesten jääkiekkoliigassa pelaava Tampereen Ilves on antanut potkut päävalmentajalleen Karri Kivelle. Ilves nimitti uudeksi päävalmentajakseen Jouko Myrrän, jonka sopimus kattaa kaudet 2019–2021. Myrrä hyppää päävalmentajaksi apuvalmentajan paikalta.

Myrrä on työskennellyt Ilveksen liigajoukkueen valmennusryhmässä kaudesta 2016–2017 alkaen. Sitä ennen hän toimi päävalmentajana Ilveksen C-nuorissa ja A-nuorissa. Ilveksen A-nuoret hän luotsasi Suomen mestaruuteen kaudella 2015–2016.

Myrrän valmennusryhmässä jatkavat Olli Salo, maalivahtivalmentaja Markus Korhonen ja fysiikkavalmentaja Juha Koskela.

– Joukkueen pelillinen ilme, pelikuri ja puolustuspelaaminen ovat olleet hukassa liigakauden alettua, ja siksi päädyimme tekemään muutoksen. Meillä on kova luotto joukkueeseemme ja siihen, että Jouko Myrrä päävalmentajana yhdessä muun valmennusryhmänsä kanssa on oikea mies palauttamaan Ilveksen peli-identiteetin, mikä mahdollistaa myös paremman urheilullisen menestyksen, Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela sanoi seuran tiedotteessa.

Ilveksen alkukausi on ollut vaisu, sillä joukkue on sarjan jumbosijalla. Tamperelaisjoukkue on voittanut seitsemästä pelaamastaan ottelusta vain yhden. Kivi valmensi Ilvestä kaudesta 2016–2017 alkaen.