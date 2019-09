Maria Huntington on ennätyskunnossa – valmentaja Matti Liimataista arveluttaa ennen MM-ottelua vain kilpailukauden pituus

Ottelija Maria Huntington on hyvässä kunnossa ennen Dohan MM-kisojen 7-ottelua. Onnistuneen leirin jälkeen Huntington voi tavoitella Kalevan kisoissa tekemäänsä 22-vuotiaiden Suomen ennätystä, 6 339 pistettä, mutta valmentaja Matti Liimataista askarruttaa yksi asia.

– Kauden pituus ja se, miten se näkyy kilpailussa, Liimatainen paljastaa häntä vaivaavan asian.

– Urheilija on kyllä hyvässä kunnossa, vähintään samassa kuin Kalevan kisoissa.

Lopputulosta Liimatainen ei lähde veikkailemaan tosissaan, vaan heittää asian tapansa mukaan huumoriksi.

– Tulos menee aina alakanttiin veikkauksestani, joten pitäisikö heittää, että 7 000 pistettä, Liimatainen virnuilee.

Tosiasiassa Liimatainen väistää aiheen ottelun luonteen takia.

– Voi tulla jossain lajissa pieni tekninen fiba, ja se näkyy heti tuloksessa, Liimatainen muistuttaa.

Huntington on tehnyt tänä vuonna ennätyksensä kaikissa seitsemässä 7-ottelun lajissa ja kahteen otteeseen kokonaispisteissä. Liimatainen ei syty pyyntöön ennustella, missä lajeissa ennätyksiä voisi syntyä keskiviikkona ja torstaina käytävässä MM-ottelussa.

– Toivottavasti ennätys tulee 7-ottelussa, Liimatainen väistää kysymyksen.

– Tärkeintä on tekninen puoli ja se, miten ottelu lähtee käyntiin. Muuttujia on niin paljon, että ennätys voi tulla missä tahansa seitsemästä lajista.

Dohassa on huippuolot otteluun

Huntington kuuntelee Liimataisen vieressä ennätysspekulaatiota säpsähtämättä. Hän tietää, että huippukuntoinen urheilija tuppaa tekemään niitä huippukunnossaan ja poikkeuksellisen nopealla radalla, kuten Dohan Khalifa-stadionilla.

Huntingtonin asiat ovat reilassa.

– Valmistautuminen on mennyt hyvin. Olen pystynyt harjoittelemaan Kalevan kisojen jälkeen aika lailla kuten on sovittu ja hyvin on mennyt, Huntington pakkaa kuulumisensa.

Uran vauhdikas kehityssuunta jatkuu. Kehityksen taustalla ovat terveys ja sen mahdollistama laadukas harjoittelu.

– Olen ollut pitkään terveenä ja tehnyt Matin kanssa yhdeksän vuotta yhteistyötä. Tunnemme toisemme, Huntington selittää harppaustaan alkukaudesta yli 6 000 pisteen ja Kalevan kisoissa reilusti sen päälle.

Valmentaja saa kehuja.

– Luotamme toisiimme ja voimme sanoa asiat suoraan, Huntington arvioi valmentajaansa ja kiittää tätä huolellisesta suunnittelusta.

– Seuraamma tarkasti palautumista. Seuraavaa kovaa treeniä ei tehdä ennen kuin olen palautunut.

Keihäs ei tahdo lentää

Liimataisen harjoitusmallissa Huntington kehittää juoksun ääripäitä eli nopeutta ja aerobista kuntoa. Nopea voimantuotto on lajissa keskeistä. Kestävyys palvelee harjoittelun kokonaisuutta eikä vain 800 metrin juoksua.

Valmentaja kantaa vastuun Huntingtonin heikkouksista.

– Ajattelin, että heittolajit voi opetella aikuisena, Liimatainen selittää.

– Keihäänheitto on tekniikaltaan Marian heikoin, ja siitä otan pitkälti vastuun piikkiini.