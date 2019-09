Westerholmin veljekset Kerhon kiusana

Kiekkoliigan hallitseva mestari HPK hävisi niukasti 1–2 Rauman Lukolle.

– On sanonta, että on maanantaipainos. Se oli äärettömän kova taistelu. Meidän nuori (Lassi Lehtinen) onnistui maalissa. Meidän pelissä on hommia vielä, mutta kun voitettiin, ei voi valittaa, sanoi Lukon valmentaja Pekka Virta.

Lukon ruotsalaiset kaksoisveljekset Pathrik (1+1) ja Ponthus Westerholm (1+0) olivat mukana vierailijan molemmissa osumissa. Ensimmäisen liigapelinsä pelannut Pathrik Westerholm esiintyi vahvasti sentterinä.

– Olen tyytyväinen Pathrikin puolesta, sillä hän oli puoli vuotta pelaamatta jääkiekkoa, Virta sanoi.

Puolustaja Tarmo Reunanen palaa New York Rangersista takaisin Lukkoon.

– "Tare" tulee takaisin kreivin aikaan, Virta sanoi.

HPK:n valmentaja Antti Pennanen ei ollut kovin pettynyt ryhmänsä otteisiin.

– Lukko on tosi hyvä. Meidän pelaajat laittoivat itsensä kovasti likoon. Tapahtui paljon hyviä asioita. Emme olleet vielä riittävän kypsiä, Pennanen sanoi.