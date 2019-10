Raitanen tavoittelee esteissä finaalipaikkaa

Yleisurheilun MM-kisojen viidennen kilpailupäivän ainoa suomalaisurheilija on estejuoksija Topi Raitanen. Esteiden alkuerät alkavat kello 18.15, ja Raitanen lähtee matkaan kolmannessa eli viimeisessä erässä.

Loppukilpailuun pääsevät erien kolme parasta ja sen jälkeen aikavertailun perusteella kuusi nopeinta. Estejuoksun loppukilpailu juostaan perjantaina.

Raitasella on erän kahdeksanneksi paras tilastoaika, mutta hänen kirikykynsä on tunnetusti vahva. Hän lähtee silti kilpailuun hieman epävarmana, koska hän sairasti syyskuun alussa flunssan.

– Siihen meni kymmenen päivää. Oli kuumetta ja sitä seurasi räkätauti, Raitanen harmitteli Urheiluliiton mediatilaisuudessa.

– Pari viime viikkoa on mennyt parempaan suuntaan. Minulla on ollut sinä aikana hyviä harjoituksia, mutta jalkojen vireystilasta en ihan tiedä.

Kirin pitää irrota

Raitanen on laskeskellut, että finaalipaikka heltiäisi ajalla 8.25 ja terävällä kirillä. Kesän aikana hän on juossut kolme kertaa sitä vauhdikkaammin, ja hän on yleensä vahva kirivaiheessa.

– Normipäivänä ei olisi mahdotonta, että taistelisin finaalipaikasta, Raitanen arvioi varovaisesti mahdollisuuksiaan.

Raitaselle sopisi taktiikkajuoksu, mutta viimeinen erä on usein kaikkein vauhdikkain.

– Aluksi ajattelin, että ensimmäinen erä voisi olla helppo. Mutta viimeinen erä on sikäli hyvä, että tietää, mikä aika riittää finaalipaikkaan.

Dohan Khalifa-stadionilla kilpaillaan illalla neljän lajin finaalit. Miesten seiväshyppy alkaa kello 20.05 ja naisten keihäänheitto kello 21.20.

Ilta huipentuu miesten 800 metrin juoksuun kello 22.10 ja miesten 200 metrin pyrähdykseen kello 22.40.