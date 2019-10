Barkov johdattaa uudistunutta Floridaa kohti pudotuspelejä

Suomalaispelaajien joukko jääkiekon NHL:ssä on ollut viime vuosina suurempi kuin koskaan aiemmin. Myös kärki on aiempaa leveämpi Floridan Aleksander Barkovin, Coloradon Mikko Rantasen, Winnipegin Patrik Laineen sekä Carolinan Sebastian Ahon ja Teuvo Teräväisen johdolla.

Viisikosta kokenein on 25-vuotias Teräväinen. Lainetta lukuun ottamatta kaikki tekivät viime kaudella ennätyspisteensä runkosarjassa, kun Barkov (35+61=96) johti ilotulitusta. Suomalaisista vain Jari Kurri ja Teemu Selänne ovat pystyneet Barkovia parempaan pistemäärään runkosarjassa.

Torstain vastaisena yönä alkavalla kaudella Barkovin päätehtävä on hinata Florida pudotuspeleihin. Viime kaudella joukkue jäi niukasti ulos kevätkarkeloista, mutta on vahvistunut maalivahti Sergei Bobrovskilla ja puolustaja Anton Strålmanilla.

– Meillä oli aiemminkin ihan hyvä joukkue, jonka olisi pitänyt päästä pudotuspeleihin ja saada siellä jotain aikaan. Uuden kauden alla ei kuitenkaan huvita muistella menneitä. Meillä on pari hyvää uutta pelaajaa ja uusi valmentaja, Barkov viittasi NHL:n verkkosivuilla valmentaja Joel Quennevilleen.

Barkov on päässyt pudotuspelien makuun vain yhdellä kuudesta NHL-kaudestaan.

– Kaikki ovat täällä voittaakseen, päästäkseen pudotuspeleihin ja pitkälle siellä. Parin viime vuoden joukkueen kanssa oli turhauttavaa jäädä pudotuspelien ulkopuolelle. Siitä voi syyttää vain pelaajia. Menneitä ei enää tarvitse miettiä. Mietimme vain tulevaa ja olemme siitä innoissamme, Barkov jatkoi.

Leveällä rintamalla Stanley Cupin jahtiin

Selänne tehoili vielä nelikymppisenä 80 pisteen kauden 2010–11, mutta sen jälkeen suomalaispörssin kärkipaikka oli tarjolla halvalla.

Selännettä reilut kymmenen vuotta nuoremmista pelaajista kehittyi Mikko Koivun ja Valtteri Filppulan kaltaisia kahden suunnan työjuhtia. 1980-luvulla syntyneistä kirkkaimpaan valokeilaan nousivat maalivahdit Pekka Rinteen ja Tuukka Raskin johdolla. Rinne vartioi edelleen Nashvillen ja Rask Bostonin maalia.

1990-luvulla syntyneet suomalaiset ovat nousseet henkilökohtaiseen menestykseen, eikä joukkuemenestys ole kaukana. Barkovin Florida tähyää pudotuspeleihin, jonne itälohkosta eteni viime kaudella jo suomalaisvetoinen Carolina.

– Olen todella innoissani siitä, miten paljon taitoa tässä joukkueessa on. Joukkue näyttää tasapainoiselta, ja henki on hyvä. Ne ovat todella tärkeitä asioita menestyvälle organisaatiolle, Las Vegasista Carolinaan siirtynyt Erik Haula pohdiskeli NHL:n verkkosivuilla.

Idässä Boston on yksi voittajasuosikeista, ja tulokas Kaapo Kakon New York Rangers on valmis hämmentämään kärjen järjestystä.

Länsilohkossa Nashville ja Winnipeg kuuluvat ennakkosuosikkeihin, joihin ovat liittymässä Esa Lindellin, Miro Heiskasen ja Roope Hintzin Dallas sekä Rantasen ja Joonas Donskoin Colorado.