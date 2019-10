Tottenhamia neljällä maalilla kurittanut Gnabry: Bayern lähetti vastustajilleen ison viestin

Tottenhamia miesten Mestarien liigassa riepotelleen Bayern Münchenin Serge Gnabry on sitä mieltä, että jalkapallon saksalaisjätti lähetti vastustajilleen "ison viestin". Vastustajien on syytäkin olla Bayernin kanssa varpaillaan, sillä müncheniläisryhmä haki Tottenhamin kotikentältä häkellyttävän 7–2-voiton.

Myöhään tiistaina nähty tulos on suurin tappio, jonka englantilaisjoukkue on koskaan kokenut eurokentillä kotiottelussaan. Gnabry, 24, teki kamppailussa neljä maalia.

– Edellinen neljän maalin otteluni taisi olla lapsena. Tämä oli loistava esitys – yksi parhaistamme tähän asti. Olen tietysti myös omaan esitykseeni erittäin tyytyväinen, saksalaisjalkapalloilija Gnabry sanoi.

Tottenham oli viime kaudella Mestarien liigan finaalissa, mutta kuluva kausi on sujunut yskähdellen. Lontoolaisjoukkue on Englannin Valioliigassa kuudentena. Mestarien liigassa se on kerännyt kahdesta pelistään yhden pisteen.