Latvala ajaa työpaikastaan Walesissa – Rovanperä jahtaa mestaruutta

Toyotan suomalaiskonkari Jari-Matti Latvala osallistuu torstai-iltana alkavaan Walesin MM-ralliin jo 18. kertaa urallaan.

Kokemuksesta menestys ei ainakaan jää kiinni. Latvala oli viime vuonna Walesissa toinen ja on voittanut kisan urallaan kahdesti.

– Fiilis on kaikin puolin hyvä. Isoin kysymysmerkki on tietenkin keli. Heti kun satoi vettä nuotituksessa, tiet menivät mutaiseksi, Latvala summasi.

– Toisaalta vesisade voi tuoda tässä kisassa pitoa. Sumu on se pahin tekijä.

Latvala antaa yhä näyttöjä ensi kauden työpaikkaa ajatellen. MM-sarjan kokenein kuljettaja, yli 200 WRC-startin tuurilainen janoaa jatkoa. Surkean alkukauden jälkeen tulokset ovat parantuneet, mutta tallipomo Tommi Mäkinen odottanee sopimuksen kanssa kauden viime metreille.

– Mitään ei ole vielä paperilla. Olisi aika tärkeää saada täällä tai Espanjassa hyvä tulos. Parempi olisi tietenkin, jos saataisiin hyvä sijoitus molemmista ralleista, Latvala pohdiskeli.

– Managerini Timo Jouhki varmasti yrittää ihan lähitulevaisuudessa neuvotella asioita kuntoon. Olisi toki hienoa, jos saataisiin samassa tiimissä jatkaa, Latvala jatkoi.

Rovanperä kiinni pikkuluokan mestaruudessa

Fordin Teemu Sunisen osalta tilanne on sama kuin Latvalalla. Vaikka tuloksia on tullut kohtuullisesti, ei jatkopahvia ole vielä allekirjoitettu. Citroenilla ajava Esapekka Lappi on sen sijaan "turvassa", sillä pieksämäkeläisellä on ensikaudesta sopimus ranskalaisvalmistajan kanssa.

Tiistaina 19 vuotta täyttänyt Kalle Rovanperä siirtynee ensi kaudeksi WRC-auton rattiin. Työnantaja löytyy varmasti omalta kylältä Puuppolasta Toyotan tiimistä. Rovanperällä on Walesissa mahdollisuus varmistaa WRC2 Pro -luokan mestaruus, vaikka jäljellä on vielä kaksi osakilpailua.

– On mielenkiintoista nähdä, miten täällä menee. Meillä on aiemmin ollut vähän ongelmia auton kanssa, kun pito on ollut huono. Tämä kisa on hyvä testi siltä osin, Rovanperä sanoo.

– En mieti pistetilannetta. Yritetään ajaa puhtaasti niin kuin viime kerralla, viime vuonna luokkavoittoa Walesissa juhlinut suomalaislupaus jatkaa.