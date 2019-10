Mäkelä kiinni MM-finaalipaikassa – venytti neljän sentin päähän karsintarajasta

Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä on ottamassa finaalipaikan Dohan MM-yleisurheilussa. Mäkelä hyppäsi karsinnassa 14,26 eli neljän sentin päähän karsintarajasta. Karsinta on vielä kesken, mutta Mäkelä on viidentenä tuloslistalla. Lauantaiseen MM-finaaliin pääsee 12 urheilijaa.

Mäkelä hyppäsi parhaan tuloksensa ensimmäisellään. Toisella meni 14,10 ja viimeisellä karsintakierroksella 14,06. Mäkelän ryhmästä neljä loikkaajaa pääsi karsintarajaan.