– Hän on korkeatasoinen maalivahti, joka on nyt terve käytyään läpi pitkän kuntoutuksen. Hänellä on aukoton kokemus, ja hän on pelannut korkealla tasolla niin NHL:ssä ja KHL:ssä kuin Suomen maajoukkueessakin, sanoi Djurgårdenin urheilujohtaja Joakim Eriksson.

Rämö loukkasi polvensa elokuussa 2018 pelatessaan KHL:n Avangard Omskissa. Hän on pelannut lähes 200 ottelua NHL:ää Tampa Bayssa, Calgaryssa ja Torontossa. Rämö on edustanut Suomea myös kolmissa MM-kisoissa sekä 2018 olympialaisissa.

