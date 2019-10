Lehden mukaan osapuolet sopivat siirron viimeisistä yksityiskohdista tamperelaisjoukkueeseen mahdollisesti jo lähipäivien aikana.

Manse PP pelaa miesten Ykköspesistä.

Ylistarosta kotoisin oleva Juha Niemi on pelannut Joensuun Mailassa vuodesta 2012 lähtien. Hän on kuulunut jo usean kauden ajan joukkueen kantaviin voimiin ja on myös yksi joensuulaisyleisön suurimmista suosikeista.

Hän rikkoi tällä kaudella runkosarjassa lyödyn 1 000 juoksun rajapyykin.