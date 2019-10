Bosnialle iso takaisku – tähtihyökkääjä ei pelaa Suomea vastaan

Italian pääsarjaseura AS Romaa edustava Dzeko, 33, loukkaantui sunnuntain ottelussa Cagliaria vastaan. Hän käy leikkauksessa maanantaina, ja toipumiseen mennee 3–4 viikkoa.

– Tämä sotkee suunnitelmiamme, Bosnia-Hertsegovinan päävalmentaja Robert Prosinecki myönsi.

Dzeko on tehnyt meneillään olevissa EM-karsinnoissa kolme maalia, kaikki kolmessa viime pelissään. Suomelle kesäkuussa Tampereella 0–2 hävinnyt Bosnia-Hertsegovina on karsintalohkossa neljäntenä, viiden pisteen päässä Suomesta, kun neljä karsintakierrosta on pelaamatta. Bosnia isännöi Suomea lauantai-iltana Zenicassa.