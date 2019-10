Italian jalkapallon pääsarjan Serie A:n takellellen aloittanut AC Milan on erottanut päävalmentajansa Marco Giampaolon, seura kertoi tiistaina. Potkut tulivat vain seitsemän sarjakierroksen jälkeen, kun Milan on sarjassa kolmantenatoista.

Giampaolo, 52, tuli milanolaispestiin kesäkuussa. Hän korvasi tuolloin Gennaro Gattuson. Kolmesta ensimmäisestä liigapelistä Milan voitti kaksi, mutta sen jälkeen tuli kolme tappiota, muun muassa Milanon derbyssä Interille. Viime lauantain vierasvoitto Genoasta ei enää pelastanut Giampaolon työpaikkaa. Aiemmin Fiorentinaa ja Interiä luotsannut Stefano Pioli on media-arveluissa nostettu ykkösehdokkaaksi Milanin uudeksi luotsiksi.