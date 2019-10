Topparit valmiina Zenican paineeseen – Bosnia ja Pjanic on hyydytettävä koko joukkueen voimin

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue suuntaa torstaina kohti EM-karsintojen seitsemättä peliään, ja kuten kaikki aiemmatkin, kyseessä on "vuoden tärkein peli". Matka Bosnia-Hertsegovinaan ja sen neljänneksi suurimpaan kaupunkiin Zenicaan pitää sisällään toki paljon muutakin: tarjolla on iso harppaus kohti ensi vuoden EM-lopputurnausta.

Voitto lauantai-iltana Zenicassa, ja Suomi on jo lähellä "ikuista" jalkapallounelmaansa. Tappio, ja kortit jaetaan kolmelle viimeiselle kierrokselle taas uusiksi. Selvää joka tapauksessa on se, että kesäkuun alussa Tampereella Suomelle hävinnyt Bosnia-Hertsegovina tulee päälle kuin raivo härkä.

– Heillä on aika paljon hampaankolossa, haluavat varmasti näyttää kotiyleisölle pystyvänsä meidät voittamaan. Varmasti kova ilta tulee, paaluttaa isäntien rynnistystä pysäyttämään lähtevä toppari Joona Toivio.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Lauantain paineen tietää myös Toivion topparitoveri Paulus Arajuuri.

– Tulee varmasti erilainen Bosnia (kuin kesäkuussa). Laatujoukkue, jolla paljon näytettävää. Voin kuvitella, että tulee todella haastava peli. Ja jos he vähän aliarvioivat meitä kesäkuussa, nyt ei voida enää siihen tuudittautua. Tulevat varmasti kovaa päälle, tiedämme siitä tulevan uskomattoman vaikea vieraspeli. Iso haaste edessä, kaverikaksikosta yleensä se puheliaampi Arajuuri lataa.

Iso miinus, mutta isompi plussa?

Kaksikolle helpotusta tuo se, että Bosnia joutuu peliin ilman loukkaantunutta hyökkääjätähteään Edin Dzekoa. Toisaalta taas lauantaina vastaan tulee Dzekolta kapteeninnauhan saanut mies, jota ei Tampereen illassa kesän alussa nähty pelikiellon takia. Mies, jota Arajuurikaan ei juuri enempää pysty kehumaan.

– Miralem Pjanic on yksi maailman parhaista tällä hetkellä, siinä mitä tekee. Ei pelätä häntä, mutta kunnioitetaan ja tiedetään, mihin hän on kykenevä. Jos Dzeko on iso menetys, on Pjanic iso plussa, Arajuuri toteaa Juventuksen keskikenttävelhosta.

– Mutta jos joukkueena pystymme puolustamaan niin kuin olemme aiemmin puolustaneet, ei hätää pitäisi olla.

Resepti Zenicaan on siis sama kuin Tampereelle. Tai mihin tahansa, missä Suomi on tulosta viime ajat vahvasti tehnyt.

– Koko joukkueen yhteinen puolustaminen, tiivistää Toivio.

– Se Tampereen Bosnia-voitto oli ehkä paras pelimme tähän asti. Etenkin toisella puoliajalla pelimme oli ajoittain jopa fantastista. Jos nyt pääsemme samaan, niin hyvä tulos saadaan.