Syneri vähät välittää surkeasta arpaonnesta – valloitti jo Vermonkin

Sipoolaisen Ari Kotikulman suojatti Syneri teki keskiviikon raveissa sen taas – ylsi parhaaksi takarivin lähtöpaikalta.

Syneri lähti Vermossa IV divisioonakarsinnassa numerolla 11 matkaan, josta pääsi napakalla kiihdytyksellä suoraan huippupaikkaan 2. juoksupariin ulos. Hurjavauhtisessa kilpailussa Kotikulma malttoi odottaa loppukaarteeseen asti, kunnes käänteli Synerin voittoisaan kiriinsä.

– Hevonen haparoi koko ajan. Olisi pitänyt päästä menemään vapaasti, muttei pystynyt päästämään, kun edessä oli hevonen. Siinä oli kilin ajatukset, Kotikulma kertoi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Tuntui, että Syneri menee edellä olevasta yli, mutta täytyi malttaa selässä, ettei liian aikaisin käännä.

Viimeiseen seitsemään starttiinsa Syneri on päässyt vain kerran matkaan eturivin lähtöradalta, ja silloinkin se avasi matkaan uloimmalta kaistalta. Näissä kisoissa 7-vuotias on näyttänyt Hippoksen arvontakoneelle pitkää turpaa, sillä se on kahminut viisi voittoa ja kaksi hopeatilaa.

Kovin sarja Vaellukselle

Kylmäveristen ykkösdivisioonan karsinnassa ennakkosuosikki Lissun Eerikin juoksusta tuli alkumatkan laukan jälkeen vaikea, jolloin nälkäiset haastajat iskivät haaskalle.

Santtu Raitalan ohjastama Vaellus sai vauhdikkaassa kilpailussa parhaimman juoksun, ja Timo Vääräsen valmennettava lipui maalisuoralla helppoon voittoon ennen Tee Wee Paronia ja Hevillää.

– Vaellus pystyy kuninkuustason hevoseksi ilman muuta nousemaan. Sillä on tosi hyvä juoksutekniikka, jolla menee. Nyt näyttää, että se nousee takaisin sille tasolle, mille kuuluu. Tällä oikeasti tosi kova luokka sisässä, Raitala tiesi Vääräsen valmennettavasta.

Toto64-kohteissa voitot ottivat myös Immersive Workout, Borgmester, Hocuspocus Avenger ja Hill Yes. Täysosumalla voitti kahta euroa vaille 200 euroa, viidellä oikein sai 3,16 euroa. Neljä oikein -tietäjille ei voitto-osuutta.