Suomen ravilähtöjen vuoden suurin palkinto jaossa Vermossa lauantaina

Vermon EM-raviviikonloppu alkaa perjantaina. Kilpailupäällikkö Miika Lähdeniemi kertoo järjestäjien odottavan viikonloppuna yhteensä vajaan 10 000 hengen yleisöä.

Suomen ravilähtöjen vuoden suurin ykköspalkinto – 200 000 euroa – jaetaan Vermossa lauantaina. Eurooppaderbynä tunnetussa UET Grand Prix -finaalissa kisaa nelivuotiaita lämminverisiä seitsemästä maasta. Samoissa raveissa ratkaistaan myös kolme- ja viisivuotiaiden Euroopan mestaruus.

UET Grand Prix’n ranskalaisen ennakkosuosikin valmentaja on antanut itsevarmoja lausuntoja hevosensa suorituskyvystä. Kaksinkertaista Prix d'Amerique -voittajaakin valmentanut Sebastien Guarato pitää suosikki Face Time Bourbonia jopa parhaana hevosena, mitä hän on valmentanut.

Ranskalaissuosikin haastaa kova suomalaiskaksikko. Ari Moilasen ajama Graceful Swamp voitti Suomessa syntyneiden Derbyn (150 000 euroa) elokuun lopulla vakuuttavan esityksen päätteeksi. Värikkäistä lausunnoistaan tunnettu valmentaja Erkki-Pekka Mäkinen uhkuu luottamusta suojattinsa kykyyn johtaa juoksua alusta alkaen.

Toinen kotimainen haastaja on Lewis Ale rattaillaan kotimaan ajajamestari Mika Forss. Ori voitti karsintalähtönsä Suomen ennätysajalla. Lewis Ale pääsee lähtemään sisäradalta, mistä on tarjolla hyvä juoksupaikka. Suosikin kärkihaastajiin kuuluu myös saksassa syntynyt Mister F Daag.

Villiam viisivuotiaiden EM-lähdön suosikki

UET-finaalin järjestäminen kiertää eri maissa. Viime vuonna loppukilpailu oli Pariisissa, ja voittaja oli Timo Nurmoksen valmentama Villiam rattaillaan tuttuun tapaan Jorma Kontio. Lauantaina Villiam on viisivuotiaiden EM-lähdön suosikki ykköspalkinnon ollessa 50 000 euroa.

Kolmivuotiaiden EM-lähtöön ilmoittautui vain seitsemän hevosta, joskin joukossa on kolmen maan Kriterium-voittajat. Suosikki on Tanskassa syntynyt Ecurie D, kovimpana haastajana Markku Niemisen valmentama ja Santtu Raitalan ajama Raskolnikov Frido, joka on syntynyt Suomessa.