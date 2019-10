Japanin F1-kilpailun aika-ajot siirretään sunnuntaille taifuunin takia

Formula 1:n Japanin gp:n aika-ajot on peruttu lauantailta ja siirretty osakilpailun kanssa samalle päivälle, kisaorganisaatio kertoo Formula 1 -verkkosivuilla . Aika-ajot on määrä ajaa sunnuntaina aamupäivällä paikallista aikaa. Varsinainen osakilpailu alkaa aiemmin sovitun mukaisesti kello 14.10 eli Suomen aikaa hieman aamukahdeksan jälkeen.

Syynä lauantain ratatoiminnan perumiseen on taifuuni Hagabis, jonka on määrä kulkea tuolloin Suzukan kilparadan yli. Sääennusteiden mukaan alueelle odotetaan lauantaiksi voimakkaita sateita ja tuulia, jotka saattavat edetä sadan kilometrin tuntivauhtia. Näin ollen gp-viikonlopun lauantain harjoitukset perutaan kokonaan.

Aiemmin Japanin osakilpailun aika-ajot on jouduttu aikatauluttamaan sunnuntaille kaksi kertaa: vuosina 2004 ja 2010.

Taifuunin vaikutus aika-ajoihin puhutti aiemmin myös Mercedeksen Valtteri Bottasta ja Alfa Romeon Kimi Räikköstä, sillä aika-ajot ja kilpailu samana päivänä tietäisivät hikistä sunnuntaipuhdetta.

– Tilanne on jokaiselle kuskille sama. Jos tilanne menee tuohon, se on kuitenkin parempi kuin ettei ajettaisi lainkaan. Jos auton kanssa ei ole ongelmia, tuo on ihan ok, Räikkönen sanoi.

Bottaksen mukaan tärkeintä on, että keskittyminen pysyy kasassa.

– Meidän täytyy pitää katseemme olennaisissa asioissa eikä keskittyä sataan eri juttuun tai säätiedotuksiin.