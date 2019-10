Jari-Matti Latvala tiedotti peruneensa häät Maisa Torpan kanssa

Ralliautoilija Jari-Matti Latvala tiedotti perjantaina peruneensa häät Maisa Torpan kanssa.

– Kuluneet viikot ovat olleet erityisen vaikeita, ja on valitettavaa, että yksityiselämääni koskevat viimeaikaiset tapahtumat ovat vaikuttaneet perheeseeni, ystäviini ja tiimini. Tämä on hyvin ikävä tilanne, ja haluankin panna pisteen kaikelle lisäspekuloinnille yksityiselämääni liittyen. Hääni Maisa Torpan kanssa on päätetty perua. Haluan nyt keskittyä sataprosenttisesti Rallin MM-sarjan kahteen jäljellä olevaan kilpailuun ja auttaa tiimiäni varmistamaan toisen perättäisen valmistajien MM-tittelin, Latvala viestitti.

Latvala on vailla sopimusta ensi kaudeksi rallin MM-sarjaan. Autosport uutisoi keskiviikkona, että Toyota-talli olisi valitsemassa Latvalan sijasta Kris Meeken kolmanneksi kuljettajakseen ensi kaudella.

