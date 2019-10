Kaksi maalia riitti KooKoolle, Ilvekseltä osui vain Eemeli Suomi

KooKoo on tehnyt jääkiekkoliigassa edellisen kerran yli kaksi maalia 14. syyskuuta. Sama jatkui perjantainakin, mutta nyt häkit toivat 2–1-voiton Ilveksestä.

KooKoo oli ollut kolmessa edellisessä kotipelissään vahvoilla, kun se oli ampunut noin kudin per minuutti. Laukaisumäärät olivat 59, 74 ja 68. Noista peleistä joukkue oli saalistanut kuitenkin vain neljä pinnaa.

Perjantaina se ei tulittanut samanlaisella innolla, sillä laukaukset kirjattiin 34-45.

– Jos ei tee kuin kaksi, niin sitten on pakko puolustaa. Olemme päästäneet neljässä viime pelissä yhden per ottelu, KooKoo-luotsi Jussi Ahokas muistutti.

Tupsukorville osui Eemeli Suomi, joka nousi maalipörssin kärkeen kahdeksalla osumallaan.

Jos on maalien tekeminen ollut tuskaa KooKoolle, niin ei se helppoa Ilveksellekään ole. Kun toiseksi tehokkain tykki Suomen jälkeen on Joose Antonen (4), on Ilves-kapteenin vastuu liian iso.

– Tänäänkin olisi ollut paikkoja tehdä, toisessa erässä oli paikka ratkaista. Ihan täysi muniin puhallus, Suomi pauhasi.