Suomi jäi jyrän alle Bosniassa – tiistaina Turussa ei enää varaa virheisiin

Suomen jalkapallomaajoukkue eli Huuhkajat ei ole aikoihin räpiköinyt tyylillä, jota nähtiin EM-karsintojen seitsemännen ottelukierroksen pelissä lauantaina Bosnia-Hertsegovinan Zenicassa. Alusta asti jalkoihin jäänyt huuhkajaryhmä poistui lopulta löylytyksen jälkeen 1–4-tappio niskassaan, ja tilanne taistelussa EM-lopputurnauspaikasta tiivistyi kolmelle viimeiselle kierrokselle lähdettäessä.

Päävalmentaja Markku Kanervalle selkäsauna oli maajoukkuepestin pahin. Edellisen kerran Suomi hävisi vähintään kolmella maalilla Hans Backen katastrofaalisen valmennuspätkän aikana Puolan höykyttäessä Huuhkajat 5–0 maaliskuussa 2016. Suomen jo pitkään varsin varmasti toimineen "oman pelin" romahdus yllätti Kanervaakin.

– Perusasioiden suoriutumiseen, siihen olen pettynyt. Ennakointi, liikkuminen, ensimmäiset kosketukset, kaksinkamppailut, pallon suojaaminen, ihan perusasioita, Kanerva luetteli.

Jyrän alle Zenican vihreällä veralla jäänyt pelaajistokin oli ymmyrkäisenä.

– Tiedettiin, että tulevat kovaa. Vähän vaikutti kuitenkin siltä, ettei ihan oltu valmiita siihen aggressiiviseen prässiin ja kaksinkamppailupelaamiseen, puolustaja Joona Toivio mietti.

– Tiedettiin, että Bosnia tulee ihan eri mentaliteetilla (kuin kesäkuussa Suomen voittaessa Tampereella). Ei oltu silti valmiita siihen, siltä ainakin tuntui, hyökkäyksessä pimentoon jätetty Teemu Pukki täydensi.

Skarppausta tiistaihin

EM-turnaukseen vievällä lohkokakkosen paikalla olevalla Suomella on kahden pisteen etumatka sekä Armeniaan että Bosnia-Hertsegovinaan. Suomelle teki lauantain myöhäispelissä palveluksen pikkuinen Liechtenstein, joka venyi tappiotilanteesta 1–1-tasapeliin Armenian kanssa ja esti näin Armenian nousun tasapisteisiin Suomen kanssa. Tiistain Armenia-ottelu Turussa on siitäkin huolimatta äärimmäisen tärkeä.

– Paineet on etuoikeus, meidän on oltava henkisesti kurinalaisia hoitamaan se homma. Päästään Turkuun kotiyleisön eteen, meillä on kaikki yhä omissa käsissä, maalivahti Lukas Hradecky sanoi.

Kanervan mukaan nuo "perusasiat" on saatava tiistaina jälleen kuosiinsa.

– Miten saamme puolustuspelin tiiviimmäksi? Oli vähän epätyypillistä meille, että emme pysty rangaistusalueella puolustamaan kunnolla. Siinä pitää skarpata, ehdottomasti. Ja hyökkäyspelissäkin perusasioita, pallo pitää pystyä syöttämään omalle ja pitää palloa hallussa myös. Skarppausta siihenkin.

Jobinpostia tiistaille toi luottotoppari Paulus Arajuuren polvivamma.

– Armenia-ottelu tulee todella nopeasti. Vähän pelkään, ettei Paulus ole käytettävissä, Kanerva sanoi.

Suomi pelaa karsintojen päättyessä marraskuussa Liechtensteinia vastaan kotona ja Kreikkaa vastaan vieraissa. Armenia kohtaa kotonaan Kreikan ja vieraissa Italian. Suomen ehkä pahimmaksi uhkaajaksi vielä nouseva Bosnia kohtaa tiistaina Kreikan ja ottelee marraskuussa Italia-kotipelin ja Liechtenstein-vieraspelin. Italia on jo varmistanut lohkovoiton ja kisapaikan.

– Bosnialla on ehkä vähän vaikeampi ohjelma kuin meillä, mutta jos he noin pelaavat (jatkossakin), kyllä sieltä musta hevonen tulee takaa, Hradecky varoitti.

– Ei tämä liian helppoa saa olla. Ei täällä lahjoja jaella, se kyllä tuli (lauantaina) selväksi.