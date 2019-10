Laineen Winnipeg jäi kotonaan Pittsburghin jalkoihin

Patrik Laineen Winnipeg Jets on kokenut selkeän tappion kotonaan Pittsburgh Penguinsille. Pittsburgh katkaisi Winnipegin kolmen voiton putken jyräämällä 7–2-vierasvoittoon. Voitto oli Pittsburghille kolmas perättäinen.

Laine antoi syötön Mark Scheifelen tekemään Winnipegin toiseen maaliin. Suomalaishyökkääjä on haalinut kauden seitsemästä ensimmäisestä ottelusta varsin mukavat tehot 3+8.

Winnipeg meni ottelussa johtoon jo toisella peliminuutilla, kun Mathieu Perreaultin syöttö kimposi sisään puolustajan mailasta. Pittsburgh tuli kuitenkin tasoihin ja teki toisessa erässä kaksi maalia lisää ennen Scheifelen ylivoimalla iskemää kavennusta.

Toiselle erätauolle mentiin 4–2-lukemissa, ja kolmannessa erässä Penguins meni menojaan. Sam Lafferty, Jake Guentzel ja Zach Aston-Reese tekivät kaksi maalia mieheen Pittsburghille.

Maalinteko ei ole ollut Pittsburghin ongelma tällä kaudella. Joukkue on tehnyt jo kolmessa kuudesta ottelustaan seitsemän maalia. Pittsburghilla on kasassa 25 tehtyä maalia, enemmän kuin millään muulla joukkueella. Winnipeg taas on päästänyt eniten maaleja koko liigassa, 26.