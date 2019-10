Pukin Norwich lahjoitti pääministeri Rinteelle pelipaidan

– Kaikkea hyvää Suomelle vuoden 2020 EM-kisakarsintoihin, Norwich City toivotti viestissään.

Suomi kohtaa tänään miesten EM-karsintojen J-lohkossa Turussa Armenian. Lohkossa toisena oleva Suomi ottaisi voitolla askeleen kohti ensi vuoden EM-turnausta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Valioliigaan viime kauden jälkeen noussut englantilainen pikkuseura Norwich on pompannut suomalaisjännärien suosikiksi maajoukkuehyökkääjä Teemu Pukin onnistumisten ansiosta. Pukki on tehnyt Norwichille kahdeksassa valioliigaottelussa kuusi maalia ja on huippusarjan maalipörssissä neljäntenä.