Komea voitto vei Huuhkajat lähemmäs EM-paikkaa – Pukki viimeisteli kahdesti ja Jensen kerran Armenian verkkoon

Ero Armeniaan on viisi pistettä, kun molemmilla on kaksi karsintapeliä jäljellä. Italia on mennyt lohkossa menojaan, ja taistelu kakkossijasta näyttää olevan Suomen ja Bosnia-Hertsegovinan välinen kamppailu.

Bosnia-Hertsegovina pelaa tänään myöhäisillassa vierasottelun Kreikkaa vastaan. Ennen Kreikka-peliä Suomen karkumatka Bosnia-Hertsegovinaan on viisi pistettä.

Suomen maalisankareiksi nousivat Fredrik Jensen yhdellä ja Teemu Pukki kahdella osumalla.

– Tulos 3–0, mikäs sen parempaa. Kulmapotkun jälkeen pallo pomppasi minulle, ja onneksi pistin sisään. Bosnia-pelin jälkeen haluttiin parantaa. Armenia ei ole sen (Bosnia-Hertsegovinan) tasoinen vastustaja, mutta silti, Jensen tunnelmoi Viasatin televisiohaastattelussa.

Avaukseen nostettu Jensen teki 1–0-maalin Lassi Lappalaisen antaman kulmapotkun jälkeen.

Osuma syntyi 31. minuutilla, kun maalivahti Aram Airapetjan sai näppejään väliin Lappalaisen kulmapotkuun. Pukin kärkiparina pelannut Jensen ohjasi pallon taidokkaasti ulkosyrjällä verkon perukoille.

Hieman aiemmin vaihdosta kentälle tullut Joel Pohjanpalo pelasi 61. minuutilla komean pystysyötön Pukille, eikä puolustukselta karannut suomalaistähti epäonnistunut. Pukki nosti pallon taidolla ja tyylillä yli Airapetjanin.

Ottelun lopussa Pukki teki lähes identtisen maalin, tällä kertaa Rasmus Schüllerin syötöstä.

– Aika pitkälti onnistuttiin. Iso hatunnosto ja kunnia pelaajille. Kaksinkamppailut, hyvä spiritti, maaleja ja iso voitto. Olen tyytyväinen kokonaisuudessaan, Suomen päävalmentaja Markku Kanerva summasi.

Karsinnat jatkuvat marraskuussa

Lohkon kaksi parasta etenee EM-kisoihin, joten Suomen tilanne on hyvä. Joukkueella on jäljellä marraskuussa pelattava kotikamppailu Liechtensteinia ja vierasottelu Kreikkaa vastaan.

Bosnia-Hertsegovina päättää karsinnat Italia-kotipelillä ja Liechtenstein-vierasottelulla. Armenialla on jäljellä Kreikka-kotikamppailu ja Italia-vieraspeli.

Armenia haki ottelun alussa terävästi vastaiskupaikkoja, liikutti palloa vaarallisesti pystyyn ja aiheutti pieniä ongelmia Suomelle.

Vieraista Rumjan Hovsepjan laukoi 24. minuutilla terävästi, ja Lukas Hradecky venyi kelpo torjuntaan.

Avausjakson edetessä Suomi alkoi löytää paremmin aukkoja Armenian puolustuksesta. Jensenin maalia edelsi ja sitä seurasi kotijoukkueen vahva painostusjakso. Robin Lod laukoi hieman yli, ja Airapetjan kauhoi Sauli Väisäsen puskun lähes maaliviivalta.

Toisella puoliajalla peli pysyi hyvin Suomen kontrollissa sekä puolustus- että hyökkäyssuuntaan, ja Armenialta loppuivat keinot kesken.

Neljä muutosta avaukseen

Päävalmentaja Markku Kanerva nosti avaukseen neljä uutta pelaajaa viime lauantain Bosnia-Hertsegovina-otteluun verrattuna.

Sauli Väisänen korvasi loukkaantuneen Paulus Arajuuren, ja Jensen hyppäsi Jasse Tuomisen tilalle.

Laitapelaaja Lappalainen korvasi avauksessa Pyry Soirin. Joni Kauko otti loukkaantuneen Tim Sparvin keskikentän keskustassa.