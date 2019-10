Menestyskausi on repinyt Timo Furuholmista kaiken energian

Hyökkääjä Timo Furuholm, 32, on kokenut FC Interissä vuosien saatossa tunteiden koko skaalan. Pahoja pettymyksiä, menestystä ja joukkueen pelillisen kurimuksen.

Tällä kaudella asiat ovat loksahtaneet kohdalleen, ja turkulaisseura taistelee miesten jalkapalloliigan voitosta. Jäljellä on lauantaina pelattava kotikamppailu KuPSia vastaan.

Inter on jäänyt sarjakärki KuPSista kaksi pistettä, joten vain päätösottelun voitto nostaa turkulaisryhmän mestariksi.

– Mahtava futisviikko. Kyllä sen tiedostaa, ettei uraa ole kovin monta vuotta jäljellä. Tässä vaiheessa uraa pelaa mielellään tällaisia matseja, Furuholm sanoo hymyillen.

Furuholm ja Ojala jaksavat painaa

Vaikka Furuholm pelasi pitkään Saksassa, Inter henkilöityy paljolti häneen ja Mika Ojalaan. Kaksikko oli mukana jo vuoden 2008 kultajoukkueessa. Se on Interin toistaiseksi ainoa liigamestaruus.

– Vähän jännittää ja asioita tulee mieleen. Matkan varrella olen oppinut, ettei otteluita voi pelata etukäteen, Furuholm sanoo.

Vuonna 2008 Furuholm oli nuori ja valtaosan kaudesta loukkaantunut. Nyt hän on kapteeni ja joukkueen konkariosastoa.

– Vastuu ja kuorma harteillani on ollut huomattavasti suurempi. Silloin (2008) tukeuduin kokeneempiin ja johtaviin pelaajiin. Tämä kausi on repinyt miehestä kaiken energian ja aikaa. Jos mestaruus tulee, se ei tule helposti vaan rankalla duunilla.

Viime syksynä turkulaisten päävalmentajaksi nimetty Jose Riveiro on luonut Interille toimivan pelitavan, ja itseluottamus on korkealla. Esimerkiksi KuPSiin verrattuna Inter on pallonhallinta- ja lyhytsyöttöjoukkue.

Iso palanen on ollut maalipörssin kärkinimi Filip Valencic. Myös Furuholm on pelannut hyvän kauden ja tehnyt kymmenen liigamaalia.

Kriiseistä seesteiseen aikaan

Muutos on ollut iso, sillä kolme vuotta sitten Inter säilytti pääsarjapaikkansa vasta karsinnan kautta. Kaksi edelliskautta toi keskinkertaisia tuloksia.

Seurassa on ollut lähimenneisyydessä turbulenssia, ja useita valmentajanvaihdoksia on nähty.

– On ollut helppoa olla kapteeni ja jonkinlainen keulakuva, kun ei ole ollut ylimääräistä kriisiä ja vääntöä kulisseissa. Tilanne on ollut niin seesteinen, etten oikein vieläkään aina usko sitä, suorapuheinen Furuholm sanoo.