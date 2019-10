RoPS siirtyy rovaniemeläiseen komentoon – reservijoukkueen päävalmentaja nousee edustusjoukkueeseen

Vesa Tauriainen on miesten jalkapalloliigassa pelaavan Rovaniemen Palloseuran uusi päävalmentaja. RoPS tiedotti valmentajasopimuksesta perjantaina. Tauriaisen sopimus on kaksivuotinen. Viimeksi hän on valmentanut RoPSin reservijoukkuetta.

– Vesa on ollut ehdolla tähän pestiin aikaisemminkin. Hän on huippuvalmentaja, ja tehnyt erinomaista työtä niin akatemiassa kuin nyt reservijoukkueenkin parissa, RoPSin toimitusjohtaja Risto Niva sanoi seuran tiedotteessa. – Seura on minulle henkilökohtaisesti tärkeä. On hienoa, että saan valmentaa omassa kotikaupungissani Suomen korkeimmalla sarjatasolla, rovaniemeläinen Tauriainen kiitteli. Mainos alkaa Mainos päättyy Tällä kaudella RoPSia valmensi Pasi Tuutti, joka otti pestin kesken kauden, kun Helsingin Jalkapalloklubi osti RoPSin päävalmentajana aloittaneen Toni Koskelan.