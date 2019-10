Donskoin tehoilta siivitti Coloradon vierasvoittoon Barkovin Floridasta

Colorado Avalanchen Joonas Donskoilla oli tehokas ilta Coloradon lyödessä Florida Panthersin vieraissa jääkiekon NHL:ssä. Donskoi teki maalin ja syötti kaksi ottelussa, jonka Colorado voitti jatkoajalla 5–4.

Donskoi teki Coloradon 1–2-kavennusosuman avauserän puolivälissä. Suomalaishyökkääjä iski paluukiekon sisään maalin kulmalta. Maali oli tärkeä, sillä Florida oli mennyt erän ensimmäisen kymmenminuuttisen aikana 2–0-johtoon.

Osuma oli Donskoille kauden kolmas ja ensimmäinen sitten kauden avausottelun, jossa hän teki kaksi maalia.

Toisessa erässä Donskoi syötti kaksi Andre Burakovskin maalia Coloradon rynniessä kahden maalin takaa tasoihin. Avalanchen suurin suomalaistähti Mikko Rantanen jäi ottelussa ilman tehoja.

Coloradon voittomaalin teki jatkoajalla Nathan MacKinnon.

Floridan kapteeni Aleksander Barkov kirjasi syöttöpisteen Jonathan Huberdeaun 3–1-maaliin avauserässä. Barkovin kauden ensimmäisen maalin saalistus jatkuu kuitenkin yhä. Suomalainen on kerännyt seitsemästä ensimmäisestä ottelusta kuusi syöttöpistettä.

Dallasin tappioputki venyi Hintzin maalista huolimatta

Dallas Starsin Roope Hintz jatkoi mainiota alkukauden virettään, kun hänen joukkueensa kohtasi Pittsburgh Penguinsin. Hintz teki ottelussa jo kauden viidennen maalinsa.

Hintz pääsi toisessa erässä läpiajoon Jamie Bennin syötöstä ja iski Dallasin johtoon rannelaukauksella. Hintz saavuttaa tällä tahdilla pian viime kauden maalimääränsä, sillä tulokaskaudellaan suomalainen osui yhdeksän kertaa.

Vaikka Hintz on onnistunut hyvin, Dallasin osalta alkukausi on ollut ankea, ja sama tahti sai jatkoa. Pittsburgh tuli takaa ohi ja kukisti Dallasin kotonaan 4–2 aiheuttaen Starsille jo viidennen perättäisen tappion. Dallas on liigan länsilohkossa viimeistä edellisenä.

Dallasin suomalaispelaajista Miro Heiskanenkin pääsi tehoille kirjattuaan syöttöpisteen.

New York Rangers koki kolmannen perättäisen tappion hävitessään Washington Capitalsille 2–5. Rangersin viime kesän kakkosvaraus Kaapo Kakko sai peliaikaa vajaat 16 minuuttia.