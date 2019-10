JYP latoi KalPaa vastaan murskalukemat konkari Hytösen johdolla – ”Kaikki merkit olivat ilmassa”

JYP jatkoi vahvassa vireessä kotikaukalossaan lauantaina, kun paikallisvastustaja KalPa kellistyi murskalukemin 5–0. Voitto oli keskisuomalaisille viides kauden ensimmäisestä kuudesta kotikamppailusta.

– Kaikki merkit olivat ilmassa, että pelin pitää kulkea. Siihen me vastasimme hyvin. Meillä oli tappio alla Lappeenrannasta viime minuutilta, ja KalPalle olemme hävinneet kolme kertaa putkeen. Nälkää oli tosi paljon, kaksi maalia JYPille iskenyt Juha-Pekka Hytönen summasi.

– Koko joukkueella oli hyvä peli-ilme. Olimme erittäin tehokkaita maalipaikoissa, 38-vuotias Hytönen jatkoi.

JYPistä onnistuivat myös komealla soolomaalilla Julius Nättinen, 4–0 tehnyt Jarkko Immonen ja uransa ensimmäisen liigamaalin tehnyt Julius Honka. Vailla NHL-sopimusta oleva paluumuuttaja Honka löi maalin edestä kiekon sisään pikkuveljensä Anttonin esityöstä.

JYP-maalilla Eetu Laurikainen torjui kauden ensimmäisen nollapelinsä kopaten 19 torjuntaa. Hänen mukaansa onnistumisen takana oli vihdoin toiminut alivoimapeli, joka JYPillä on ollut Liigan surkeinta alkukaudella.

– Hyvältä tuntui pelata, kiekot tarttuivat. Jätkät pelasivat edessä hyvin, ja myös alivoima toimi tänään. Se on aika tärkeä tekijä, Laurikainen totesi.

– Ei alivoima ole niin huonoa ollut, mitä tulos on kertonut. Tämä on kuitenkin tulosurheilua ja tulos on ollut luokaton, ex-kapteeni Hytönen komppasi.