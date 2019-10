Atletico-luotsi antoi tunnustusta Hradeckyn ja Pohjanpalon Leverkusenille

Lukas Hradeckyn ja Joel Pohjanpalon edustaman Bayer Leverkusenin tilanne jalkapallon Mestarien liigassa on tukala. Tiistai-iltana Atletico Madrid voitti kotonaan Leverkusenin 1–0. Saksalaismiehistö on D-lohkossa nollassa pisteessä, kun takana on kolme ottelua.

Atleticon päävalmentajalta Diego Simeonelta irtosi kuitenkin kehuja vastustajalle. – Tänään kohtasimme joukkueen, joka pelaa todella hyvin. Meidän täytyi olla hyvin keskittyneitä. He hyökkäävät todella hyvin ja pystyvät satuttamaan myös vastahyökkäyksistä nopeiden pelaajiensa ansiosta, Simeone sanoi Atleticon kotisivuilla. Ottelun maalin puski Alvaro Morata 78. peliminuutilla. Maalivahti Hradecky sai puskupalloon kättään väliin, muttei pystynyt estämään osumaa. Hyökkääjä Pohjanpalo oli koko ottelun vaihtopenkillä. Murskavoitto helpotti Tottenhamin alakuloa Tiistain murskajaisista vastasivat PSG, Tottenham ja Manchester City. Club Brugge jäi A-lohkossa kotonaan PSG:n jalkoihin 0–5, Tottenham kaatoi B-lohkossa kotonaan Belgradin Punaisen tähden 5–0 ja City kuritti C-lohkossa kotonaan Atalantaa 5–1. Tottenham on elänyt vaikeita aikoja Englannin Valioliigassa. Edellisessä Mestarien liigan ottelussaan joukkue hävisi Bayern Münchenille peräti 2–7. – Tämä oli tärkeä tulos. Ensinnäkin itseluottamuksellemme ja toisekseen, koska saimme kolme pistettä, Tottenhamin päävalmentaja Mauricio Pochettino sanoi AFP:n mukaan. Kaksi maalia tehnyt Harry Kane oli samoilla linjoilla. – Olimme armottomia maalin edessä ja pidimme oman maalimme puhtaana. 5–0-voitto on juuri sitä mitä tarvitsemme, Kane tiivisti. Urosen Genk isännöi Liverpoolia Muissa tiistai-illan peleissä Galatasaray hävisi kotonaan Real Madridille 0–1, Olympiakos taipui kotonaan Bayern Münchenille 2–3, Shahtar Donetsk ja Dinamo Zagreb pelasivat Ukrainassa 2–2 ja Juventus voitti kotonaan Lokomotiv Moskovan 2–1. PSG:n Kylian Mbappe ja Cityn Raheem Sterling tekivät hattutemput. Keskiviikkona pelataan ottelut Leipzig–Zenit, Ajax–Chelsea, Salzburg–Napoli, Genk–Liverpool, Inter–Dortmund, Slavia Praha–Barcelona, Benfica–Lyon ja Lille–Valencia. Laitapuolustaja Jere Uronen pelaa Genkissä.