Jari-Matti Latvala on Katalonian rallissa painekattilassa – "Olen ollut kovassa prässissä"

Toyota-kuljettaja Jari-Matti Latvala lähtee todella tukalasta tilanteesta rallin MM-sarjan kauden viimeistä edelliseen osakilpailuun Espanjassa.

Tuurilainen Latvala on joutunut lehdistön kynsiin parisuhdesotkujensa sekä vero-ongelmiensa takia. Perjantaina alkavassa Katalonian MM-rallissa Latvalan olisi kuitenkin annettava viimeiset näytöt tallipomo Tommi Mäkiselle, jotta rallikaravaanin kautta aikojen kokeneimman kuljettajan sopimusta kannattaisi vielä jatkaa.

– Olen ollut kovassa prässissä. Nyt ei kuitenkaan ole oikotietä onneen. Kaikki asiat on vain pistettävä sivuun. On pakko rakentaa luottamus ja fokus omaan tekemiseen, Latvala sanoi rallin aattona.

Vaikka erokohu varmasti vaikuttaa Latvalaan, sanoo mies itse, että pahin taakka takaraivossa on ollut sotku verottajan kanssa. Se tuli Latvalalle ilmi jo ennen kauden alkua.

Latvala on kirjoilla Monacossa, mutta verottaja tutkii, onko mies viettänyt tarpeeksi aikaa ruhtinaskunnassa, jotta rajoitetun verovelvollisuuden käsite täyttyy.

– Hirveästi en enää halua yksityisasioista puhua. Kaikista isoin asia on kuitenkin se verohomma. Se on ollut tosi raskasta. Ne asiat ovat vaivanneet minua koko vuoden, Latvala myönsi.

– Se on ollut taakkana alkuvuodesta asti, kun siihen ei ole tullut mitään päätöstä. Se prosessi on tosi pitkä ja se on painanut hirveästi. Eikä se ole vieläkään ohi, Toyota-kuski huokaisi.

"Ralli, josta olen tykännyt"

Kun ralli alkaa perjantaiaamuna, pitää kaiken kohun olla suljettuna pois mielestä. Vaakakupissa on jatko MM-sarjassa.

– Minä jouduin tänä ja viime vuonna lähtemään Jyväskylään niin kovalla paineella, etten ole koskaan joutunut niin kovassa paikassa ajamaan. Ei se paine ole sen pahempi lähteä tähän kilpailuun, molemmilla kerroilla podiumille kotirallissaan ajanut Latvala vannoi.

– Tämä on kuitenkin aina ollut ralli, josta olen tykännyt. Tänne on aina kiva tulla. Vaikka keli oli alkuun haastava ja vettä satoi hurjasti, niin nyt näyttää aurinkoisemmalta.