Hevosenlannassa riittää potkua: lähes 400 hevosta tuottavat Horse show -tapahtumassa käytettävän energian

Helsingin Horse show -hevosurheilutapahtuma tuottaa tarvitsemansa energian ja ylikin. Lähes 400 kilpahevosen lannasta tuotetaan Fortumin HorsePower-tekniikalla tapahtumaan tarvittava sähkö Järvenpään voimalaitoksessa.

Hevoset suolsivat viime vuoden tapahtumassa sata tonnia lantaa, josta irtosi yli 1 500 megawattituntia energiaa. Se riitti jäähallin valaistukseen, lämmitykseen, tulostauluihin, kierrätykseen ja jopa puhelinten latauspisteisiin.

Hevosen lannasta tiristettyä energiaa kertyi tapahtumasta lopulta yli oman tarpeen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Ylijäämällä olisi voinut esimerkiksi ajaa sähköautoa 288 000 kilometriä, ihastelee Horse shown markkinoinnista ja Jumps Green -ympäristöhankkeesta vastaava Anna-Maija Bernard.

– Oli se aika huikeeta.

Kansainvälinen ratsastajainliitto FEI julkisti tapahtumiaan varten käsikirjan ympäristökysymyksistä vuonna 2014. Horse show'ssa herättiin toden teolla ekotekoihin Fortumin kumppanuuden ansiosta kaksi vuotta sitten.

– Innostuimme HorsePower -hankkeesta niin, että halusimme laajentaa ympäristöhankettamme, Bernard kertoo.

– Ajattelimme, että pystymme tekemään paljon enemmänkin, jos kerran pystymme tuottamaan oman energiamme.

Yhteistyöstä on poikinut Helsinki Jumps Green -ajatus, jolla Horse show pyrkii maailman ekologisimmaksi hevosurheilutapahtumaksi. Horse show'n tämän vuoden teema on hävikin minimointiin tähtäävä Zero Waste -kampanja.

Lannanpoltosta laajentunut ohjelma kelpaa jo FEI:lle esimerkiksi. Ympäristöohjeistustaan uusiva liitto dokumentoi jo Horse show'n ohjelmaa esimerkiksi muille tapahtumilleen.

– Tavoitteemme on tuottaa mahdollisimman vähän sekajätettä. Materiaalitilauksissa mietitään ensin, tarvitaanko ja sen jälkeen hankitaan ekologisesti tuotettuja, ekosertifikoituja tai kierrätettyjä tuotteita, Bernard avaa hanketta.

– Ylimäärä joko kierrätetään tai käytetään seuraavan vuoden tapahtumassa.

Horse show on haastanut myös yleisönsä ekotekoihin. Katsojia on kannustettu ottamaan mukaansa vesipulloja ja mukeja. Pullot voi täyttää vesipisteistä. Kahvia ja muita juomia saa omiin kuppeihin.

Tapahtuman 450 vapaaehtoiselle ja talliväelle on järjestetty "mukihotelli".

– Pyrimme pois kertakäyttöisyydestä, Bernard selittää.

Tarjolla on aiempaa enemmän kasvis- ja vegaaniruokia. Cateringravintola on sitoutunut käyttämään kotimaisia ruoka-aineita, jos mahdollista. Noutopöydässä ihmisiä kannustetaan ruokahävikin minimoimiseksi ottamaan vain sen verran kuin aikovat syödä.

Bernard on ylpeä Horse show'n ympäristöhankkeista, mutta ensi vuodeksi täytyy taas parantaa.

– Meillä on jatkuvan kehityksen ajatus. Saamme tästä tapahtumasta taas hyviä tunnuslukuja. Katsomme, minkälaista jätettä tapahtumassa syntyy ja miten paljon. Sen perusteella parannamme ja otamme taas askeleen eteenpäin ensi vuodeksi, Bernard lupaa.