Kokemus avitti Kärpät voittoon kolmen maalin takaa

Oulun Kärpät nousi kolmen maalin takaa-ajoasemasta 4–3-voittoon HPK:ta vastaan jääkiekkoliigan viime kevään finaaliparin kohdatessa Hämeenlinnassa.

– HPK on huikea joukkue, joka johti jo 3–0. Meillä oli viikolla vastaava kokemus, kun me johdimme 3–0 Pelicansia vastaan ja he tasoittivat, sanoi Kärppien valmentaja Mikko Manner.

Kärppien kultakypärä ja ykkössentteri Juho Lammikko tasoitti ottelun vain 44 sekuntia ennen toisen erän päätöstä. Lisäksi Lammikko syötti Julius Junttilan tekemän voittomaalin kolmannessa erässä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Kun peli kääntyi 3–0:sta 3–3:een, se on iso opin paikka. Kolmannessa erässä odottelimme ja katselimme. Kärppiä vastaan tempo ja vaatimustaso ovat kovia, sanoi HPK:n valmentaja Antti Pennanen.

HPK:n tehokkain oli Philippe Cornet, joka teki yhden ja syötti yhden osuman.