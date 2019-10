Reino Palomäen kaksivuotiaat ravasivat kaksoisvoiton Jokimaalla

Lauantain Kavioliiga-raveissa Lahden Jokimaalla tarjoiltiin raviurheilun ystäville todellisia herkkupaloja hienojen lähtöjen muodossa. Päivän kruunuina ajettiin kaksivuotiaiden lämminveristen tämän vuoden SHKL Hevosenomistajapokaali sekä Jokimaa Tekee Tähtiä. Syyssateinen ja kolea keli ei hienosta urheiluannista huolimatta houkutellut yleisöä paikan päälle nimeksikään.

SHKL Hevosenomistajapokaali oli Reino Palomäen juhlaa, kun miehen kaksivuotiaat taistelivat lähdön kaksoisvoiton mielenkiintoisten vaiheiden jälkeen.

Olli-Pekka Holopaisen ohjastama lähdön suosikki An-Dorra laukkasi kierroksen juoksun jälkeen astuttuaan sisäradalla olleisiin kuoppiin. Tämän jälkeen Jarmo Saarelan ohjastama An-Aiolos saikin johdattaa kanssakilpailijat maaliin asti. An-Dorra paikkasi laukkansa ilmiömäisesti ja kiersi koko porukan nousten vielä toiseksi. Lähdön jälkeen rataa kunnostettiin, eikä loppuraveissa kuopista enää haittaa koitunut.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Jokimaa Tekee Tähtiä -finaalin loppusuoralla nähtiin nuorten huippuohjastajien kivenkova taisto voitosta. Iikka Nurmonen leiskautti El Gumpertin keulapaikalle kierroksen juoksun jälkeen ja viimeisessä kaarteessa Olli Koivusen ohjastama Callela Einstein kiri tämän haastajaksi ja tiukan kirikamppailun jälkeen niukasti ohi.

– Callela Einsteinin kanssa on menty aina startti kerrallaan, kun tällä on ollut nuorempana jalkaongelmia, mutta nyt näyttää kyllä tosi hyvältä. Tämä on tosi kiltti ja mukava, oikea unelmahoitohevonen, voittajahevosen hoitaja Heidi Taipale kehui suojattiaan.

Lämminveristen avoimen ryhmän vei nimiinsä Ari Moilasen ohjastama Lexus Dream, joka varmisti samalla paikkansa lämminveristen Kavioliiga-pistepörssin kärjessä.

Muissa Toto75-kohteissa Hevillä, Golden Eleven sekä Pauhis voittivat pikkuyllättäjinä. Vie De Dream voitti oman lähtönsä suosikkina. Suursuosikkien An-Dorran ja El Gumbertin jäätyä lähdöissään toiseksi, ei haastavalla Toto75-kierroksella löytynyt yhtään täysosumaa.