Kärpät porhalsi sarjakärkeen – Mika Pyörälä sivusi seuraennätystä

Jääkiekkoliigan alkukausi on ollut Tapparan näytöstä, mutta kaksi edellistä runkosarjaa näytöstyyliin voittanut Kärpät porskutti keskiviikkona jo tasapisteisiin ja ohi 4–2-kotivoitolla Lukosta. Kärpillä on Tapparaa enemmän kolmen pisteen voittoja, joten oululaiset siirtyivät sarjan piikkipaikalle.

Kärkikaksikko on saanut pisteitä 2,47 per peli, mikä on huomattavasti kovempi tahti kuin millä runkosarjat normaalisti voitetaan.

Lukon Vili Sopanen käytti vieraita johdossa kauden avausmaalillaan, mutta toisesta erästä eteenpäin Kärpät pisti hyrskyn myrskyn hurjan ykkösketjunsa johdolla. Juho Lammikko (0+2) nousi Liigan pistepörssin kärkeen, ja Mika Pyörälä (1+1) ylsi Kai Suikkasen rinnalle jakamaan Kärppien seuraennätystä. Molemmat ovat tehneet liigan runkosarjassa 175 maalia.

Avauserässä tunteet kuumenivat. Kärppien Otto Karvinen ja Lukon Kristian Pospisil lämmittivät toisiaan tovin aikaa. Lopulta Pospisil taklasi rumasti kiekotonta Karvista, joka pudotti hanskansa ja yritti aloittaa tappelun. Molemmat pelaajat ajettiin suihkuun.