Iso pettymys opetti Amanda Kotajaa suhtautumaan rennommin urheiluun

Kuudes sija Rion 2016 paralympialaisten T54-luokan pyörätuolikelauksen sadalla metrillä oli Amanda Kotajalle raskas pettymys. Kolme vuotta myöhemmin Kotaja sanoo, että pettymyksestä alkoi perustava muutos hänen suhtautumisessaan urheiluun.

– Menestyminen tuli minulle nuorena tosi nopeasti ja helposti. Siitä tuli sellainen tunne, että menestyksen pitää jatkua kisasta toiseen. Mutta sitten kun se ei tullutkaan, siitä tuli puristamista ja harjoittelusta hävisi ilo. Tuli liikaa paineita ja pakonomaista onnistumisen tarvetta, Kotaja kertoi syyskuussa Helsingissä tehdyssä haastattelussa.

Kotaja kertoi työstäneensä ajatuksiaan psyykkisen valmentajan kanssa.

– Olen oppinut myös käsittelemään pettymyksiä eri tavalla. Rion suuren epäonnistumisen jälkeen tajusin, että vaikka en ollut mitaleilla, se ei muuta minua ihmisenä ollenkaan. Olen sama Amanda kuin ennenkin. Ihmiset ympärilläni pysyvät, eivätkä he katso minua halveksivasti, että tuo epäonnistui. Tuommoiset ovat tehneet minusta rennomman. Nautin urheilusta todella paljon, ja totta kai suorituksissa pitää näkyä rentous.

Tokion ensi vuoden paralympialaisiin vievän matkan Kotaja aikoo nauttia.

– Vaikka minulla on kovat tavoitteet, niiden saavuttaminen ei ole pakonomainen juttu, eivätkä ne määritä minua ihmisenä. Pystyn nauttimaan tästä matkasta. Tapahtuu Tokiossa mitä tahansa, voin sanoa, että minulla on ollut mahtavat vuodet ja olen saanut tehdä sitä mitä haluan.

Muutokset ovat tuoneet tulosta. Kotaja teki tänä kesänä sadalla metrillä parhaan tuloksensa sitten kesän 2015 ja matkustaa Dubain marraskuun MM-kisoihin täynnä itseluottamusta.

– Kesä oli tosi hyvä. Se luo uskoa ja luottamusta Dubaihin. Kaikki tavoitteet täyttyivät ja olen päässyt takaisin omalle huipputasolleni.

Viime kaudella Kotajaa kiusasivat käsivaivat, mutta ne hän on selättänyt osin vaihtamalla kelaushanskoista kapuloihin. Niihin totuttelu on tosin niin pitkä prosessi, ettei Kotaja ollut syyskuussa varma, käyttääkö hän niitä MM-kisoissa.

– Päätös tehdään myöhemmin. Startti on kapuloilla vähän hankalampi, ja startti on aina ollut minulla vahvin osa-alue. Kapuloilla saa toisaalta huippunopeuden hyvin nousemaan, kun se on aiemmin ollut heikkouteni.

Harjoituskaudella Kotaja keskittyi voimanhankintaan.

– Olemme miettineet tarkasti, mitkä asiat vievät minua eteenpäin. Minulle on tullut aika paljon lisää voimaa. Se oli selkeä tavoite viime harjoituskaudelle. Lisävoima ei tietenkään tarkoita automaattisesti, että se näkyisi lajisuorituksessa, mutta olen saanut voiman jalostettua hyvin, niin ettei se ole vienyt nopeutta ja terävyyttä pois.