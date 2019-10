Kimi Räikkönen ei ehdi murehtia Meksikon gp:n F1-floppiaan – "Uskon, että asiat menevät parempaan suuntaan"

Nelikymppisen formula 1 -veteraanin Kimi Räikkösen synkkä syksy "huipentui" lokakuun viimeisenä viikonloppuna keskeytykseen Meksikon gp:ssä. Räikkösen kannalta hyvää on se, että seuraava MM-kilpailu ajetaan heti seuraavana viikonloppuna, marraskuun alkajaisiksi.

Austinissa tulevana viikonloppuna ajettavaan Yhdysvaltain gp:hen valmistautuva Räikkönen ei ehdi liiemmin murehtia sitä tosiasiaa, että hän on jäänyt kuudessa peräkkäisessä MM-kisassa ilman pisteitä.

– Uskon, että asiat menevät Meksikon gp:stä parempaan suuntaan. Siellä ajettiin korkealla, ohuessa ilmassa. Uskon, että saamme auton toimimaan Yhdysvaltain gp:ssä paremmin.

Hänen kilpailunsa päättyi Mexico Cityssä kymmenisen kierrosta ennen loppua, kun Alfa Romeon lämmöt nousivat turhan korkeiksi.

Räikkösen autosta vaurioitui lievästi lattia jo lähdössä, mikä ei helpottanut ajamista.

– Vasemman käden puolella lattiaan tuli naarmu. Lopussa oli lämmön kanssa ongelmia, enkä tarkkaan tiedä, mikä autoon lopulta tuli, Räikkönen muisteli.

Koska Meksikon gp ajettiin yli kahden kilometrin korkeudessa, ohuessa ilmassa kuljettajat olivat vaikeuksissa autojensa downforcen eli pidon kanssa. Varsinkin vapaissa harjoituksissa useampikin kuljettaja liukasteli radalla urakalla.

– Meksikossa oli renkaiden kanssa todella hankala pelata, Räikkönen myönsi.

Lähdöt ovat F1-kisoissa kilpailujen suola. Ohittamisen vaikeuden vuoksi kuljettajat panostavat lähtöön paljon, jolloin kolaririski kasvaa.

– Hipaisukin toiseen autoon voi rikkoa jotain, ja se on paha juttu, Räikkönen sanoi.

Hän on kuljettajien MM-sarjassa 31 pisteellä 14:ntenä. Räikkösen italialainen tallikaveri Antonio Giovinazzi on kerännyt neljä pistettä ja on MM-sarjan 18:s.

Räikkösellä on sopimus Alfa Romeon kanssa vielä ensi kaudesta.