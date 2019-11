TPS antoi Kalle Kaskiselle potkut – Marko Virtanen penkin takana jo tänään

Heikko alkukausi koitui Kalle Kaskisen kohtaloksi TPS:n päävalmentajana. Miesten jääkiekkoliigassa pelaava turkulaisseura antoi Kaskiselle, 45, potkut ja ilmoitti palkanneensa Marko Virtasen, 50, uudeksi luotsikseen. Virtasen sopimus kattaa loppukauden.

– Edellisen kerran, kun asiasta keskusteltiin johdon ja hallituksen kanssa, halusimme vielä uskoa, että tilanne saadaan käännettyä, koska valmennus ja joukkue uskoivat siihen. Näin ei valitettavasti käynyt, ja tämä usko osoittautui vääräksi, HC TPS Turku Oy:n toimitusjohtaja Santtu Jokinen sanoi seuran tiedotteessa.

Kuluva kausi oli Kaskiselle kolmas TPS:n edustusmiehistön päävalmentajana. Jyväskyläläislähtöinen Virtanen on viimeksi työskennellyt jääkiekkoliigassa päävalmentajana kaudella 2017–2018, jolloin hän luotsasi JYPiä.

TPS pelannut vaisun alkukauden

Kausi on ollut TPS:lle vaikea, sillä joukkue on sarjataulukossa viimeistä edeltävänä. Turkulaisryhmä on kerännyt ennen tämän illan JYP-kamppailua vain 14 pistettä 17 ottelustaan.

– Tilanne on kehittynyt valmennuksenkin kannalta kestämättömäksi, ja koimme, että joukkue ja me kaikki tarvitsemme uuden alun. Kautemme alkaa nyt uudestaan, Jokinen sanoi Kaskisen potkuista.

Virtanen valmentaa TPS:ää jo tänä iltana Jyväskylässä JYPiä vastaan, joten hän kohtaa entisen seuransa.

TPS on toinen liigajoukkue, joka on tällä kaudella vaihtanut valmentajaansa. Karri Kivi sai lähtöpassit Ilveksestä syyskuun lopussa.