Kontinen ja Peers varasijalla Lontoon ATP-finaaleihin

Henri Kontinen ja australialaisparinsa John Peers ovat varasijalla, kun tenniksen ATP-kiertueen kausi päättyy Lontoossa 10.–17. marraskuuta pelattavalla ATP-finaaliturnauksella. ATP virallisti perjantaina kahdeksan paria Lontooseen.

Viimeisenä paikan saivat Ivan Dodig ja Filip Polasek. Muut pelaajat Lontoon nelinpelissä ovat Juan Sebastian Cabal ja Robert Farah, Lukasz Kubot ja Marcelo Melo, Raven Klaasen ja Michael Venus, Jean-Julien Rojer ja Horia Tecau, Pierre-Hugues Herbert ja Nicolas Mahut, Kevin Krawietz ja Andreas Mies sekä Rajeev Ram ja Joe Salisbury.

Kontinen kuvasi tämän viikon alussa kulunutta kautta vaikeaksi.

– Aika vaikeita aikoja on ollut vuoden aikana pelillisesti. Monta kertaa on tuntunut olevan ihan hilkulla, että saataisiin käännettyä kelkka. Australiassa meni hyvin ja sitten on ollut kisoja, joissa peli on tuntunut hyvältä, mutta ei vain ole saatu tuloksellisesti sellaista kautta, mitä olisi haluttu.