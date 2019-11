Supertähti Stephen Curry NBA-peleistä kuukausia sivussa

Golden State Warriorsin tähtipelaaja Stephen Curry on koripallon NBA-peleistä sivussa vähintään kolme kuukautta käsivamman takia.

Curryn vasempaan käteen tuli murtuma keskiviikon ottelussa Phoenixia vastaan. Hän kävi perjantaina leikkauksessa, ja Golden State kertoi toipumisajaksi kolme kuukautta.

Curry on NBA:n suurimpia tähtiä ja parhaita pelaajia. Hänet on muun muassa valittu kahdesti sarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi. Curry on voittanut Golden Staten paidassa NBA:n mestaruuden kolmesti.

Golden Staten alkukausi on sujunut takellellen. Joukkueen tähdistä Klay Thompson saattaa olla koko kauden sivussa polvivamman vuoksi. Viime vuosien tähtisikermästään se menetti Kevin Durantin, joka suuntasi kesällä Brooklyn Netsiin.