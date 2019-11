Tappara löysi jälleen keinon voittaa liigassa

Lukko tasoitti lauantaina Tapparaa vastaan vain reilut kolme minuuttia ennen loppua ja toivo vähintään pisteestä kasvoi vieraiden leirissä jääkiekkoliigan kärkijoukkuetta vastaan.

Toivo eli reilun minuutin, sitten Kristian Kuusela laukoi Tapparan 3–2-voittomaalin. Lukolta oli jäällä reilua minuuttia aiemmin tasoitusmaalin tehnyt Westerholmin veljesten sekä Jonne Tammelan ketju.

– Liian vapaasti pääsi Tapparan pelaaja (Valtteri Kemiläinen) syöttämään maalin kulmalle. Täytyy katsoa video, jotta osaisi sanoa, olisiko jotain voitu tehdä paremmin, Tammela sanoi.

Pathrik ja Ponthus Westerholm tekivät vieraiden maalit.

– Yhteispeli heidän kanssaan sujuu koko ajan paremmin. Hyvin olen sopeutunut ketjuun. Harmi vain, ettei tänään saatu pisteitä, Tammela lisäsi.

Tappara on vieraissa saanut pistettä vaille täydet pisteet, mutta Hakametsässä on ollut hieman vaikeampaa. Kymmenestä ottelusta on viisi kolmen pisteen voittoa ja kolme kahden pisteen arvoista.

– Pitkän syksyn aikana olemme jollain keinolla onnistuneet kääntämään tiukatkin ottelut voitoiksi. Tällaisessa kovassa ottelussa vaihtelee kumpi vie peliä. Hyvän alivoiman jälkeen oma hyökkäyspeli jäi pitkäksi aikaa piippuun, sanoi Tapparan valmentaja Jukka Rautakorpi.

Tappara kesti kolmella pelaajalla takaiskuitta puolitoista minuuttia toisen erän puolivälissä tilanteen oltua 2–1.