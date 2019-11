Hamilton jahtaa F1-historiaa – Bottas viivästyttämään juhlia

Mercedeksen Lewis Hamilton on historian äärellä, kun formula ykkösten kauden kolmanneksi viimeinen kisa ajetaan myöhään tänään Austin radalla Texasissa. Jos Hamilton yltää Yhdysvaltain gp:ssä kahdeksan parhaan joukkoon, hänestä tulee kaikkien aikojen toinen kuuteen maailmanmestaruuteen ajanut formulakuljettaja. Vain seitsemän mestaruuden Michael Schumacher on yltänyt moiseen.

Historian hakua hankaloittaa Hamiltonin kauden heikoin lähtöruutu. Hän jäi eilisessä aika-ajossa viidenneksi, neljä ruutua jälkeen paalumies Valtteri Bottaksesta. Tallitoveri Bottas on ainoa Hamiltonin uhkaaja mestaruustaistossa, mutta Bottaksen on voitettava ja Hamiltonin on jäätävä kahdeksan parhaan joukosta jotta mestaruudesta vielä ajettaisiin Brasiliassa kahden viikon päästä.

– En lähde tähän kisaan kuin erityisen tärkeään sellaiseen – tämä on yhtä tärkeä kuin mikä muu tahansa kisa. En hae ihmeitä. Aika-ajot opettivat, ja katsotaan jos pystyn kääntämään negatiivisen positiiviseksi, Hamilton pohti Sky Sportsille pettymykseen päättyneen aika-ajon jälkeen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Paalupaikan nappikierroksella napannut Bottas tietää mestaruusrealiteetit, mutta periksi ei mies aio antaa.

– Hän (Hamilton) johtaa MM-sarjaa isolla erolla, hän ei tarvitse montaa pistettä ja olen varma, että hän haluaa voittaa mestaruuden mukavalla tavalla sitten kun ja jos se tapahtuu. Mutta tietenkin yritän viivästyttää sitä. Keskityn omaan kisaani, keskityn kisan voittamiseen enkä välitä muiden mielipiteistä tai lähtökohdista, Bottas pohjusti Sky Sportsin mukaan.

Yhdysvaltain gp alkaa kello 21.10 Suomen aikaa.