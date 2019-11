Saksan hallitseva jalkapallomestari Bayern München on antanut potkut päävalmentajalleen Niko Kovacille. Bayern on Saksan Bundesliigassa neljäntenä, kun takana on kymmenen kierrosta. Eroa kärjessä porskuttavaan Borussia Mönchengladbachiin on neljä pistettä.

Vaikka Bayern on kärkitaistelussa, alkukausi ei ole tyydyttänyt menestykseen ja mestaruuksiin tottunutta seurajohtoa. Bayern romahti lauantaina suurinumeroisimpaan tappioonsa Bundesliigassa yli kymmeneen vuoteen, kun Eintracht Frankfurt voitti kotipelinsä 5–1. Kroatialainen Kovac oli toista kautta Bayernin päävalmentajana. Viime kaudella hän johdatti joukkueensa Bundesliigan voittoon ja cupin mestariksi. Bayern on voittanut Bundesliigan seitsemänä viime kautena.