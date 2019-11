Uutisanalyysi: Jatkuvasti kehittynyt Bottas tarvitsee vielä yhden harppauksen maailmanmestaritasolle

Lewis Hamiltonin varmistaessa kuudennen maailmanmestaruutensa olivat Mercedes-tallitoveri Valtteri Bottaksen tunnelmat varsin erilaiset kuin viime vuonna, jolloin Hamilton juhli viidettä mestaruuttaan.

Kaudella 2018 Bottaksen iskukyky hiipui kauden loppua kohti, eikä hän lopulta voittanut vuoden aikana yhtään kisaa. Sunnuntaina Austinissa Bottas kuitenkin ajoi jo kauden neljänteen voittoonsa, ja kokonaisuudessaan loppukausi on ollut suomalaiskuskilta paljon vahvempi kuin vuosi sitten.

Bottas toistelikin kisan jälkeen sitä, että kausi on ollut hänen F1-uransa paras ja että hyvät suoritukset antavat hänelle itseluottamusta ensi kauden suhteen.

Mitä Bottaksen sitten pitäisi tehdä, jotta hän pystyisi lyömään lajin kaikkien aikojen suuruuksiin kuuluvan Hamiltonin kokonaisen kauden aikana eikä vain yksittäisissä kisoissa?

Fokus kisavauhtiin

Bottas on kulkenut jo pitkän matkan. Nastolalainen on kehittänyt itseään jatkuvasti ja on nyt kokonaisvaltaisesti parempi kuljettaja kuin siirtyessään Williamsilta Mercedekselle kaudeksi 2017.

Pettymykseksi muodostuneen viime kauden jälkeen Bottas kokosi itsensä talven aikana ja tuli kauteen vahvempana kuin koskaan – kauden avauskisassa Australiassa hän ajoi ehkäpä uransa vakuuttavimpaan voittoon.

Bottas on yksittäisinä viikonloppuina Hamiltonin tasolla, mutta eroa on vielä siinä, että brittikuski pystyy pitämään erittäin korkean tasonsa kisasta toiseen erilaisilla radoilla ja erilaisissa olosuhteissa, kun taas Bottakselle tulee silloin tällöin pieniä notkahduksia.

Aika-ajovauhdissa eroa ei enää juuri ole. Hamilton on ollut tällä kaudella keskimäärin vain noin 0,1 sekuntia nopeampi. Kun kyseessä on F1:n kaikkien aikojen paalukuningas, voi Bottaksen suoritusta pitää mainiona.

Kisavauhti ja renkaiden säästäminen on Bottaksen vanha heikkous, joka on välillä tullut esiin. Esimerkiksi Barcelonassa ja Paul Ricardissa suomalainen pysyi alkukierrokset Hamiltonin perässä, mutta hänen vauhtinsa hiipui renkaiden kuluessa. Bottas on myös yhä silloin tällöin hieman epävarma tiukoissa avauskierroksen kamppailutilanteissa, mikä pilasi hänen kisansa Hungaroringillä.

Tämän lisäksi Bottas on tehnyt pari kallista virhettä: Montrealissa pyörähdys aika-ajoissa pilasi hänen voittomahdollisuutensa, ja Hockenheimissa ulosajo märällä radalla maksoi mahdollisen palkintosijan.

Jos Bottas saa kaudella 2020 vältettyä virheet ja jatkettua heikkouksiensa hiomista pois, hän voi antaa Hamiltonille todellisen haasteen MM-taistelussa.

Bottas vakuutti tällä kaudella Mercedeksen tallipomon Toto Wolffin siitä, että on jatkosopimuksen arvoinen. Loppukauden perusteella näyttäisi siltä, että Wolff teki oikean päätöksen. Ensi vuonna on Bottaksen tehtävä ottaa tilaisuudesta kaikki irti.

Kirjoittaja on STT:n toimittaja Anssi Rulamo