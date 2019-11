Yltääkö Hamilton Schumacherin rinnalle? Mercedes-pomo ei näe syytä, miksei

Kuudennen maailmanmestaruutensa formula ykkösissä varmistaneen Lewis Hamiltonin edellä kaikkien aikojen listalla on vain seitsemän mestaruuden Michael Schumacher. Saksalaislegendan etumatka ei välttämättä enää kauan kestä, mietti mestaruushehkuttelun keskellä Hamiltonin tallin Mercedeksen pomo Toto Wolff.

– Siihen on syynsä, että Schumacherin ennätys on kestävä. Siihen yltäminen vain on niin vaikeaa, Wolff totesi BBC:n mukaan.

Vaikeaa, vaan ei mahdotonta.

– Jos pystymme tarjoamaan ajajillemme hyvän auton, jatkamme työtä heikkouksiemme kohentamisessa, minimoimme virheet ja jos hänellä on hyvä kausi, niin ei ole mitään syytä, miksei hän voisi päästä seitsemänteen mestaruuteen, Wolff vakuutti.

Schumacherin tavoittaminen ei ole Hamiltonilla ensimmäisenä mielessä. Brittitähti kuitenkin varoittaa kilpakumppaneitaan: kehittymistä ajajana on luvassa jatkossakin.

– Kuten olen aina sanonut, Michaelin tavoittaminen ei ole koskaan ollut tavoitteenani. En oikein ole sellainen tyyppi, joka miettii ennätyksiä ja sen sellaista. En toki koskaan miettinyt sitäkään, että pääsisin lähellekään Michaelia. Se oli niin kaukana, ja nyt se näyttää olevan niin lähellä – samalla kuitenkin niin kaukana, ettei sitä tajuakaan, Hamilton pyöritteli.

– Uskon, että pystyn kasvamaan ja tekemään enemmän tämän tallin kanssa. Se on tavoite, mutta aika näyttää. Juuri nyt keskityn vain siihen, että olen niin hyvässä kunnossa kuin mahdollista, hymyilen niin paljon kuin voin ja nautin tästä kauniista matkasta, jota elämäksi kutsutaan.

Hamilton varmisti mestaruutensa sunnuntaina Yhdysvaltain gp:ssä.