Maajoukkuehiihtäjä Eveliina Piipon kisakauden avaus siirtyy – sairastelu sotkenut syksyä

Maajoukkuehiihtäjä Eveliina Piipon, 21, kilpailukauteen valmistautuminen ei ole sujunut ongelmitta. Piippo on poissa maajoukkuetoiminnasta marraskuun ja siirtää kilpailukauden avauksensa joulukuulle.

– Syksy ei ole sujunut toivotulla mallilla. Sairastuminen juuri ennen aiottua lokakuun lopun Val Senalesin leiriä vei tilannetta entistä huonompaan suuntaan, Piippo sanoi Hiihtoliiton tiedotteessa.

Piippo suuntaa harjoittelemaan Denveriin ja palaa kotimaahan marraskuun lopussa.

– Jotta tilanne saadaan kääntymään hyväksi, on tärkeää, että ympäristö on sellainen, jossa Eveliina pystyy rauhassa keskittymään perustekemiseen. Eveliina on nuori urheilija, eivätkä tavoitteet vielä ole kokonaismaailmancupissa. Toivomme totta kai, että hänet nähdään myös maailmancupin lähtöviivalla kauden aikana, naisten päävalmentaja Ville Oksanen sanoi.