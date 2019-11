Joona Luodolle NHL-ensiesiintyminen yön Canucks-pelissä

Luoto, 22, siirtyi kesällä Winnipegiin Tapparasta, jossa hän pelasi kolmen viime kauden aikana 129 liigapeliä. NHL-alkukauden Luoto vietti Jetsin farmiseurassa, AHL-liigan Manitoba Moosessa ja teki yhdeksässä ottelussa tehot 0+3. Jets kutsui Luodon riveihinsä torstaina korvaamaan loukkaantuneen Gabriel Bourquen.

– Olen todella innoissani. Tulin Winnipegiin ilman paineita, tulin vain pelaamaan vähän kiekkoa. Harjoitusleiri sujui hyvin, ja olen mielestäni pelannut todella hyvin ja nyt olen sitten täällä, Luoto toteaa debyyttinsä alla.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Winnipegin suomalaistähti Patrik Laine on Luodon tapaan Tapparan miehiä. Luoto kiittelee Lainetta kaikesta avusta.

– Asun hänen ja hänen äitinsä kanssa täällä. On iso apu, kun pystyy puhumaan jonkun kanssa omalla kielellä. Ja hän on pitänyt välillä minusta huolta. Joskus minunkin on pidettävä tietysti hänestä huolta, Luoto kertoo.

– On iso juttu, kun hän on täällä.