Lewandowskin maalitahti sai jopa Rummeniggen uskomaan maaliennätyksen mahdollisuuteen

Robert Lewandowskin nimen keikkuminen jalkapallon Saksan Bundesliigan maalipörssin kärjessä ei ole yllätys, mutta puolalaishirmun tämän kauden maalitahti on ollut poikkeuksellisen kova. Lewandowski on tehnyt tällä kaudella 11 liigaottelussa 16 maalia.

Bayern Münchenin puheenjohtaja Karl-Heinz Rummenigge uskoo, että Lewandowski voi hätyytellä 48 vuotta vanhaa maaliennätystä. Gerd Müller teki 40 maalia kaudella 1971–72.

– Ajattelin, että Gerdin ennätys olisi viimeinen ikuinen ja sellainen, mitä ei koskaan rikota. Uskon hänen (Lewandowski) olevan ensimmäinen, joka todella voi vaarantaa ennätyksen, Rummenigge kertoi myöhään lauantai-iltana sen jälkeen, kun Bayern oli kylvettänyt Borussia Dortmundin maalein 4–0.

– On tyrmistyttävää, että "Lewy" tekee jatkuvasti yhden tai kaksi maalia joka ottelussa, takavuosien hyökkääjäsuuruus Rummenigge suitsutti.

Lewandowski viimeisteli Dortmundin verkkoon ottelun avausmaalin päällään 17. minuutilla ja rokotti uudestaan 76. minuutilla. Kärkimies on tehnyt maalin kauden jokaisessa Bundesliigan ja Mestarien liigan ottelussa, vaikka kärsii leikkaushoitoa vaativasta nivusvaivasta.

– Se on hänen päätöksensä, milloin hän menee operaatioon. Hänellä ei ole kipuja, mutta on selvää, että hän tarvitsee leikkaushoitoa, Bayernin väliaikainen päävalmentaja Hansi Flick kertoi.

"Paras hyökkääjä maailmassa"

Flick nostettiin viikko sitten Niko Kovacin paikalle, kun reilun kauden ajan saksalaisnippua valmentanut Kovac sai potkut. Bayernin peli takkusi alkukaudesta Bundesliigassa, mutta tällä viikolla Flick luotsasi joukkueen voittoon Mestarien liigassa ja Bundesliigan huippuottelussa.

Bayern tarvitsee huippuvireistä Lewandowskia, että seitsemän peräkkäistä Saksan mestaruutta voittanut joukkue pystyy palaamaan mestaruuskahinoihin vaisuhkon alkukauden jälkeen.

– Minulle hän on paras hyökkääjä maailmassa, ja on hullua, miten hän esiintyy eduksemme. Hän on absoluuttinen roolimalli, Flick suitsutti maalitykkiä.