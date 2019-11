Suomalaishyökkääjät Aleksander Barkov ja Kaapo Kakko pääsivät maalin makuun, kun New York Rangers ja Florida Panthers järjestivät maalitalkoot jääkiekon NHL-liigassa. Panthers voitti lopulta New Yorkin maali-ilottelun voittolaukauskilpailun jälkeen 6–5.

Floridan suomalaiskippari Barkov toi Floridan 1–1-tasoihin avauserässä. Kiekkoon hyökkäysalueella päässyt Barkov harhautti puolustajan pysäyttämällä vauhtinsa ja yllätti Rangers-vahti Henrik Lundqvistin laukauksellaan. Lisäksi hän tarjoili toisessa erässä ykkössyötön Floridan 3–2-johtomaaliin, jonka viimeisteli Jevgeni Dadonov.

Rangers-tulokas Kakko tehtaili NHL-uransa neljännen maalin ja siirsi Rangersin 4–3-johtoon peräti kuusi maalia kattaneessa kakkoserässä. Kakko sai roimasti tilaa Rangersin pelatessa ylivoimalla, nousi maalin edustalle ja kiskaisi kiekon ohi Panthers-vahti Samuel Montembeaultin. Kakko oli myös Rangersin ainoa onnistuja voittolaukauskilpailussa.

Kakko on tehoillut kauden 15 ottelussaan pisteet 4+2=6. Barkov on puolestaan onnistunut maalittoman alkukautensa jälkeen tekemään maalin nyt viidessä perättäisessä ottelussa, mikä on miehen uusi ennätys NHL:ssä. Suomalaispelaajien pistepörssiä Barkov johtaa selvästi tehoilla 5+17=22, millä irtoaa paikka liigan pistepörssin kärkikymmenikössä.

Voitto nosti Floridan itälohkossa seitsemänneksi.

Laineelle vihdoin ylivoimamaali

Patrik Laine niittasi Winnipeg Jetsin 1–0-johtoon Dallas Starsia vastaan kierroksen toisessa iltaottelussa. Osuma oli Laineelle kauden neljäs ja ensimmäinen ylivoimalla. Samalla Laine päätti kymmenen ottelun maalittoman putkensa.

Dallasin Esa Lindell sai toisessa erässä syöttöpisteen Radek Faksan tekemään Starsin toiseen maaliin.

Dallas johti ottelua kahden erän jälkeen 2–1, mutta Winnipeg nousi rinnalle ja voitti jatkoajalle. Mark Scheifele iski kotijoukkueen voittomaalin, kun jatkoaikaa oli pelattu vain 21 sekuntia.

Winnipeg nousi länsilohkossa kahdeksanneksi.