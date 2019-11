Lähes tarkalleen kolme vuotta sitten Paulus Arajuuri piti Ylen tv-haastattelussa tunteikkaan puheen hävityn Ukraina-ottelun jälkeen.

– Painamme niin paljon hommia, että jos jatkamme näin ja pelaamme vieraskentällä tällaisia pelejä, pisteitä on pakko tulla. On vain pakko uskoa siihen, kapteeniksi nostettu Arajuuri lateli.

Tunnelma Suomen miesten jalkapallomaajoukkueessa ja sen ympärillä oli alakuloinen. Joukkue pelasi vuoden aikana yksitoista ottelua eikä voittanut niistä ainuttakaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

STT:n otsikko tiivisti paljon: Vuosi ja karsintasyksy pakettiin tutulla tavalla: tappio.

Kolmessa vuodessa on tapahtunut täydellinen kasvojenpesu ja muodonmuutos. Nousu Markku Kanervan komennossa EM-lopputurnauksen kynnykselle on ollut komea. Huuhkajat varmistaa kisapaikkansa, jos se voittaa perjantaina Helsingissä Liechtensteinin.

– Muistan Ukraina-pelin vieraissa, kun sain olla kapteeni ja olimme menneet vuoden ilman voittoa. Yleisfiilis oli synkkä. Tulokset luovat optimismia ja positiivisia fiiliksiä. Itseluottamus kasvaa. Olen saanut pelata isoissa seurajoukkueissa, mutta kyllä tämä tuntuu erilaiselta, kun kyseessä on Suomi, keskuspuolustaja Arajuuri sanoi keskiviikkona ja hymyili leveästi päälle.

Polvi parani parahiksi

Arajuuri on usein kentän ulkopuolella hyväntuulinen, ja tämänhetkiseen hymyyn on useita syitä: lähellä oleva EM-paikka, Huuhkajien ympärillä vellova innostus ja paluu pelikuntoon.

Arajuuri toipui Liechtenstein-ottelun kynnyksellä polvivammastaan ja vakuuttaa olevansa täydessä iskussa. Kyproslaista Pafosia nykyään edustava Arajuuri palasi viikonloppuna seurajoukkuepeleihin.

– Oli tärkeää saada peli alle, niin tiedän, että polvi kestää. Ottelutilanne on kuitenkin eri asia kuin treenit. Oma pelaaminen kulki hyvin ja menin tilanteisiin tarkoituksella aika kovaa, Arajuuri sanoi.

Vaikka Arajuuri on vasta toipunut loukkaantumisestaan, hän muodostanee Joona Toivion kanssa Suomen toppariparin. Laitapuolustajien tilanne on hienoinen kysymysmerkki, sillä Jere Uronen on loukkaantumisen vuoksi sivussa.

Keskiviikkona kerrottiin, että Kanerva on täydentänyt miehistöään kahdella puolustajalla: takareisivammasta toipuneella Albin Granlundilla ja Daniel O’Shaughnessylla. Suomen puolustuksen toisella laidalla aloittanee Jukka Raitala ja toisella mahdollisesti Juha Pirinen.

Arajuurta jännittää

Urosen, Lassi Lappalaisen ja Joel Pohjanpalon poissaoloista huolimatta Suomi on selkeä suosikki piskuista Liechtensteinia vastaan. Suomi luultavasti pitää ottelussa runsaasti palloa ja Liechtenstein pyrkii lähtemään nopeisiin vastahyökkäyksiin.

– Enemmän kuin mitään muuta haluamme viedä tämän jutun kunnialla maaliin. Ansaitsemme olla tässä tilanteessa. Jännittää, Arajuuri myönsi.