Joel Pohjanpalo vertasi loukkaantunutta jalkaansa Lego-palikkaan – hyökkääjä seuraa sivusta Huuhkajien karsintahuipennusta

Kun Suomi kohtaa perjantaina jalkapallon EM-karsinnoissa Liechtensteinin, hyökkääjä Joel Pohjanpaloa ei nähdä kentällä. Pohjanpalo loukkaantui maanantaina harjoituksissa, ja edessä on kuntoutus.

Pohjanpalo oli jo jättänyt sitkeän loukkaantumiskierteensä taakseen, kun jälleen kerran kävi ikävästi. Tällä kertaa kyseessä on kuitenkin vasen nilkka, kun häntä aiemmin piinasi pitkään oikea nilkka.

– Oli kuiva ja ihan uusi tekis (tekonurmi). Jalka jäi kiinni samalla lailla kuin jos olisi lyönyt Lego-palikan päälle toisen. Äijä meni, kenkä ei. Tämän tason futista ja näin nopealla vauhdilla, se ei vaan tekonurmella onnistu, Pohjanpalo harmitteli ja viittasi Talin hallin alustaan.

Suomen ja Liechtensteinin välinen EM-karsintakamppailu pelataan Töölön jalkapallostadionilla, jonka tekonurmen pitäisi olla pelaajille armeliaampi alusta.

– Saman tien tunsin, että nyt napsahti. Tukijalka jäi kiinni, ja siinä oli liikaa kitkaa. En missään nimessä syytä ketään. Siinä oli ihan syynsä, miksi treenasimme siellä, Pohjanpalo sanoi.

Magneettikuvat tulleet tutuiksi

Bayer Leverkusenia edustavan Pohjanpalon mukaan hän saattaa pystyä pelaamaan jo ennen Saksan Bundesliigan joulutaukoa, joka alkaa joulun alla.

Maajoukkueessa Pohjanpalolta jää nivelsidevamman vuoksi väliin Liechtenstein-kamppailun lisäksi ensi viikon Kreikka-vieraspeli.

– Ottaa päähän. Olisi kiva ollut päästä Temen (Teemu Pukki) kanssa vääntämään Liechtensteinia vastaan ja hoitaa homma kotiin. Nyt täytyy auttaa toisella tavalla joukkuetta. On iso luotto pelaajiimme. Kyllä me kisoihin menemme.

Loukkaantumisestaan huolimatta Pohjanpalo jää seuraamaan Liechtenstein-kamppailua Helsinkiin.

– Nilkka on stabiili. Kun näin magneettikuvan, osasin itse sanoa, mikä siellä on vikana. Sen verran niitä on jo nähty, hän hymähti viitaten pitkään loukkaantumiskierteeseensä.