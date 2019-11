Jari Tervo Huuhkajien EM-kisapaikasta: "Odotin tätä hetkeä 53 vuotta"

– Kyllä kannatti. Kiitos, Huuhkajat, Tervo tviittaa.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) onnittelee ja kiittää tviitissään Huuhkajia "aivan uskomattomasta suorituksesta".

– Oi Suomi on, oi Suomi on, oi Suomi on vihdoinkin miesten jalkapallon arvokisoissa! Rinne tviittaa.

Entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kuvailee sukupolvien jalkapallounelman täyttyneen.

– Suomi EM-kisoihin. Ja millä tavalla: upea sarja, tänään 3–0. Iso kiitos, Sipilä kirjoittaa Twitterissä.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) tviittasi Helsingin Töölön jalkapallostadionilta kuvan kentällä juhlivasta väkijoukosta.

– Tommi Läntisen Via Dolorosa soi taustalla. Vuosikymmenten patoumat. Nyt juuri kentällä. Kiitos Huuhkajat!

Hevosmiehenä tunnettu valtiovarainministeri Mika Lintiläkin (kesk.) kertoi herkistyneensä jalkapallomaajoukkueen menestyksestä.

– Ymmärrän hyvin, että pelaajilta loppuu sanat, kun itsekin tässä herkistyy. Kiitos Huuhkajat! Lintilä sanoi Twitterissä.

Työministeri Timo Harakka (sd.) on tviittaamansa kuvan perusteella kaivanut samppanjapullon esille Suomen maajoukkueen voiton kunniaksi.

– Unelma on täyttynyt! Harakka sanoo.