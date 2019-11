Huuhkajat juhli EM-paikkaansa yöhön saakka, aamutreenit pidettiin silti säntillisesti – "Pikku happihyppely tuli tarpeeseen"

Helsinki-Vantaan lentoasemalle saapui lauantaina iltapäivällä tyytyväisiä suomalaisjalkapalloilijoita, joista osaa painoi väsy. Suomi oli varmistanut perjantaina historiallisesti paikan miesten EM-lopputurnauksessa.

Matka kuitenkin jatkui, joten Suomen joukkue suuntasi Ateenaan, missä on maanantaina edessä karsintaurakan päättävä Kreikka-vierasottelu.

– Timo Jutilan sanoin mennään eteenpäin. Kapteeni (Tim Sparv) näytti mallia, miten juhlitaan. Viiden kuuden maissa taisin nukahtaa, maalivahti Lukas Hradecky kertoi voitonjuhlista.

Jutilan sanoilla hän viittasi kiekkolegendan maineikkaaseen letkautukseen vuoden 2011 MM-kullan juhlahuumassa.

Päävalmentaja Markku Kanerva totesi perjantain ottelun jälkeen, että ohjelmassa ovat aamuharjoitukset. Sellaiset myös pidettiin – ainakin jonkinlaiset.

– Pikku happihyppely, joka tuli monelle tarpeeseen. Vedettiin klassisia japanilaisia liikkeitä. Käynnistelimme ja saimme sykettä normaaliksi, Hradecky totesi.

EM-paikka tuo liitolle rahaa

Suomen EM-paikka varmistui Helsingissä pelatun Liechtenstein-ottelun voitolla. Suomi vei kamppailun nimiinsä 3–0.

EM-paikka tuo Palloliitolle myös rahaa. Euroopan jalkapalloliitto Uefa jakaa jokaiselle kisoihin yltävälle maalle 9,25 miljoonaa euroa. Jokainen otteluvoitto lohkovaiheessa tuo 1,5 miljoonaa euroa ja tasapeli 750 000 euroa.

Pudotuspeleihin pääsy ja niissä kohti finaalia eteneminen lihottavat kassaa entisestään siten, että mestari voi saada enimmillään 34 miljoonaa.

Tulojen vastapainoksi lopputurnauspaikka tuo myös esimerkiksi leireihin ja matkoihin liittyviä kuluja.

Pelaajien mielessä oli lauantaina päällimmäisenä helpotus.

– Pikkuhiljaa alkaa tajuta, mitä on tapahtunut. Se, mitä teimme, on nöyrän työn tulosta. On hienoa olla matkassa mukana. Joukkue on täynnä sotureita ja taistelijoita, Hradecky sanoi.

Pukki haluaa Kreikasta voiton

Kreikka-ottelussa Suomen avauskokoonpano luultavasti muuttuu, vaikka ottelulla saattaa olla merkitystä siihen, mihin arvontakoriin Suomi EM-lohkoarvonnoissa päätyy.

– Aika freesin oloista tyyppiä tässä on, ja kaikki katseet on jo käännetty maanantain peliin. Voittoa menemme hakemaan, maalitykki Teemu Pukki vakuutti.

Yksi pelaajista, joka vihjasi, ettei välttämättä ole Kreikkaa vastaan kentällä, on kapteeni Sparv. Keskikentän Sparv on kärsinyt pohjevaivasta.

– Pohje tuntuu nyt aika hyvältä. Katsotaan huomenna treeneissä. Luulen, että seura haluaa, etten pelaa. Olen aika monta kertaa mennyt takaisin Tanskaan loukkaantuneena. Ei olisi hyvä asia, jos se tapahtuisi uudestaan, Tanskan Midtjyllandissa pelaava Sparv sanoi.

EM-lopputurnausta pelataan ensi kesänä peräti 12:ssa eri maassa ja yhtä monessa kaupungissa.

– EM-kisoihin on vielä suhteellisen pitkä aika. En ole ehtinyt vielä miettiä, mitkä vastustajat ja kaupungit olisivat toiveissa, Pukki sanoi.

Lohkoarvonnat marraskuun lopussa

Huuhkajien arvontakori EM-kisoihin selviää ensi viikolla, kun karsinnat saadaan päätökseen. Suomi sijoittuu toiseksi J-karsintalohkossaan, jonka ykkössijan on varmistanut Italia.

Yksi mielipiteitä jakanut asia oli, kun Liechtenstein-pelin jälkeen suuri määrä kannattajia ryntäsi Helsingin Töölön jalkapallostadionin tekonurmelle juhlimaan pelaajien kanssa. Se tietänee Palloliitolle sakkoja Uefalta.

– Fanit käyttäytyivät ihan hyvin sen jälkeen, kun tulivat kentälle. Ehkä vähän tönittiin ja niin pois päin, mutta euforinen fiilis oli. Se oli ehkä vähän huono juttu, ettemme pystyneet pelaajien kesken juhlimaan niin paljoa kentällä, Hradecky sanoi.